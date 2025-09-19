Adani Group के शेयर में 10% तक की उछाल, SEBI से क्लीन चिट मिलते ही रॉकेट हुए स्टॉक; जानें लेटेस्ट अपडेट

Adani Group Share Price

Adani Group Share Price: शुक्रवार को अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसकी वजह सेबी की क्लीन चिट (SEBI Clean Chit Adani) थी, जिसमें अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया गया था. दोपहर 12 बजे तक, अदानी टोटल गैस लिमिटेड (Adani Total Gas Limited) के शेयर 7.67% बढ़कर ₹653 पर पहुंच गए. अदानी पावर (Adani Power) में भी जबरदस्त उछाल आया और यह 7.84% बढ़कर ₹680 पर कारोबार कर रहा था. अदानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) 3.97% बढ़कर ₹2497 पर पहुंच गया.

जबकि अदानी पोर्ट्स (Adani Ports) 1.22% बढ़कर ₹1430 पर पहुंच गया. अदानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) के शेयर भी 2.96% बढ़कर ₹1007.85 पर पहुंच गए.

ये भी पढें: Indian Stock Market: भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद, फार्मा शेयरों में हुई खरीदारी

जानें क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद, सेबी ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) के निर्देश पर एक जांच शुरू की. इस जांच में अदाणी पोर्ट्स, अदाणी पावर और अदाणी एंटरप्राइजेज जैसी लिस्टेड कंपनियों के साथ-साथ माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स (Milestone Tradelinks) और रेहवर इंफ्रास्ट्रक्चर (Rehwar Infrastructure) जैसी निजी कंपनियों के बीच हुए लेन-देन की जांच की गई.

आरोप यह था कि अदाणी समूह ने इन निजी कंपनियों का इस्तेमाल "संबंधित पक्ष लेन-देन" को छिपाने के लिए किया था.

सेबी ने जांच के बाद दी क्लीन चिट

हालांकि, सेबी की विस्तृत रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि ये कंपनियां तत्कालीन कानून के तहत अदाणी समूह की "संबंधित पक्ष" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं. इसका मतलब है कि नियमों का कोई उल्लंघन और कोई धोखाधड़ी साबित नहीं हुई.

इस क्लीन चिट ने निवेशकों का विश्वास बहाल किया है और अदाणी समूह की बाजार स्थिति मजबूत होती दिख रही है. 2025 में अब तक अदानी पोर्ट्स के शेयरों में 17.14% और अदानी पावर के शेयरों में 28.12% की वृद्धि हुई है.