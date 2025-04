Startup Mahakumbh 2025: स्टार्टअप महाकुंभ की हुई शुरुआत, आदिवासी उद्यमी भी मंच पर आएंगे नजर

नयी दिल्ली, दो अप्रैल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बृहस्पतिवार को यहां भारत मंडपम में तीन दिन के ‘स्टार्टअप महाकुंभ’ का उद्घाटन करेंगे।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को आधिकारिक बयान में कहा कि यह आयोजन उद्यमियों, निवेशकों और विचारकों को विचार साझा करने तथा स्थायी संबंध बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

बयान के अनुसार, “नवोन्मेषण और सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप महाकुंभ उद्यमशीलता की सफलता की अगली लहर की नींव रखेगा।”

