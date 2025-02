श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

क्लेम्सन (अमेरिका), 19 फरवरी (द कन्वरसेशन) अमेरिकी उपभोक्ता अक्सर ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करते हैं, फिर भी ये उत्पाद आमतौर पर ग्लुटेन युक्त विकल्पों की तुलना में कम प्रोटीन और अधिक शर्करा एवं कैलोरी प्रदान करने वाले होते हैं।

‘प्लांट फूड फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन’ नामक पत्रिका में प्रकाशित मेरे नए अध्ययन का यह मुख्य निष्कर्ष है। इस अध्ययन में ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों की तुलना उनके ग्लुटेन युक्त समकक्षों से की गई और निष्कर्षों से पता चला कि ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों के कई कथित लाभ (जैसे कि वजन नियंत्रण और मधुमेह प्रबंधन) अतिरंजित हैं।

वर्तमान में कई ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों में फाइबर, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। उत्पादक अक्सर इस कमी के लिए पूरक आहार इसमें मिलाते हैं, लेकिन प्रसंस्करण के दौरान फाइबर को शामिल करने से प्रोटीन पाचन में बाधा आ सकती है।

इसके अलावा, ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों में आमतौर पर ग्लुटेन युक्त अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक शर्करा पाई जाती है। ग्लुटेन-मुक्त आहार के लंबे समय तक सेवन का संबंध ‘बॉडी मास इंडेक्स’ (बीएमआई) में वृद्धि और पोषण संबंधी कमियों से है।

ग्लुटेन-मुक्त उत्पाद को अमेरिका में ऐसे उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें ग्लुटेन प्रति 10 लाख में 20 भाग से कम या उसके बराबर होता है। लेकिन ग्लुटेन-मुक्त उत्पाद में बड़े पैमाने पर गेहूं, राई, जौ और कभी-कभी जई की कमी होती है, जबकि ये सभी ‘रबीनॉक्सिलन’ के समृद्ध स्रोत हैं जो एक महत्वपूर्ण स्टार्च रहित पॉलीसेकेराइड है।

अरबीनॉक्सिलन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जिसमें लाभकारी आंत बैक्टीरिया को बढ़ावा देना, पाचन को बढ़ाना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना और संतुलित आंत माइक्रोबायोटा का समर्थन करना शामिल है।

हमारे अध्ययन से पता चला कि ऐसा ग्लूटेन-मुक्त उत्पाद खोजना मुश्किल है जो सभी पोषण क्षेत्रों में उत्कृष्ट हो, जैसे कि कम कार्बोहाइड्रेट और कम चीनी के साथ उच्च प्र4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%80+%E0%A4%B9%E0%A5%88&body=Check out this link https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Fagency-news%2Fmany-gluten-free-foods-are-high-in-calorie-circles-r-2505821.html" title="Share by Email">