23 सितंबर के ताजा समाचार और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप मंगलवार, 23 सितंबर को कई मुस्लिम-बहुल देशों के नेताओं से मिलेंगे और गाजा की स्थिति पर चर्चा करेंगे. वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने सोमवार को रिपोर्टरों को बताया कि ट्रंप, सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ एक बहुपक्षीय बैठक करेंगे.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सिओस के हवाले से बताया है कि इस मुलाकात में ट्रंप, इन देशों के सामने शांति और युद्ध खत्म होने के बाद गाजा में शासन व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे. एक्सिओस के मुताबिक, अमेरिका चाहता है कि अरब और मुस्लिम देश गाजा में अपनी सेनाएं भेजने पर सहमत हो जाएं ताकि इस्राएली सेनाएं वहां से निकल सकें और बदलाव एवं पुनर्निर्माण कार्यक्रमों के लिए फंडिंग जुटाई जा सके. इसके अलावा, ट्रंप 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे.