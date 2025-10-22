बुधवार, 22 अक्टूबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत और दुनिया की सारी बड़ी खबरें एक साथ, एक जगह पढ़ने के लिए आप सही जगह पर हैं. इस पेज को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा अपडेट लाइव आप तक ला सकें.- ट्रंप बोले, रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा भारत

- दिल्ली में नहीं सुधरी हवा की स्थिति, प्रदूषण बरकरार

ट्रंप बोले, रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा भारत

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद में कटौती कर दी है. उन्होंने अमेरिकी समयानुसार मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिये जलाकर दीपावली का त्योहार मनाया. इसके बाद रिपोर्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और वे (मोदी) रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे.

ट्रंप ने कहा, "मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं. वे रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदने जा रहे हैं. वे भी उस युद्ध (रूस-यूक्रेन युद्ध) को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं, जितना मैं चाहता हूं…वे बहुत अधिक तेल नहीं खरीदते रहेंगे. इसलिए उन्होंने इसमें काफी कटौती कर दी है और वे इसमें और कटौती करना जारी रखे हुए हैं."

ट्रंप ने चीन द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भी बयान दिया. चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. ट्रंप ने कहा, "अभी, 1 नवंबर से चीन पर लगभग 155 फीसदी टैरिफ लग जाएगा. मुझे नहीं लगता कि यह उनके लिए टिकाऊ होगा." उन्होंने आगे कहा कि वे चीन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं लेकिन चीन ने पिछले कई सालों से अमेरिका के साथ कठोर व्यवहार किया है.

दिल्ली की हवा “बेहद खराब”, कई इलाकों में एक्यूआई 350 पार

भारत की राजधानी दिल्ली में बुधवार, 22 अक्टूबर को भी हवा की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) "बहुत खराब" श्रेणी में है. मंगलवार शाम चार बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 351 दर्ज किया गया. वहीं, बुधवार सुबह भी ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 350 के पार रहा.

बुधवार सुबह आरके पुरम में 380, आनंद विहार में 355, अशोक विहार में 355, बवाना में 376, आईटीओ में 362 और नेहरू नगर में 394 एक्यूआई दर्ज किया गया. वहीं, चांदनी चौक में 332 और अक्षरधाम में 360 एक्यूआई दर्ज किया गया.

करीब 3 करोड़ की आबादी वाला शहर नई दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर रहता है. सर्दियों से ठीक पहले यहां की हवा में पीएम 2.5 के कण विश्व स्वास्थ्य संगठन की तय की गई सीमा से करीब 60 गुना अधिक तक बढ़ जाते हैं. प्रदूषण के चलते दिल्ली में स्मॉग की समस्या भी देखने को मिलती है.