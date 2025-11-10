सोमवार, 10 नवंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

भारत और दुनिया की सारी बड़ी खबरें एक साथ, एक जगह पढ़ने के लिए आप सही जगह पर हैं. इस पेज को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा अपडेट लाइव आप तक ला सकें.- रोहिणी में एक्यूआई 650 से अधिक: आईक्यूएयर
- दिल्ली में जहरीली हवा के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन
दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 कण 65 गुना ज्यादा
भारत की राजधानी दिल्ली में हवा की स्थिति सोमवार, 10 नवंबर को भी “बेहद खराब” बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार सुबह आठ बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 345 दर्ज हुआ. बवाना में एक्यूआई 400 पार और आनंद विहार, अलीपुर, अशोक विहार, चांदनी चौक, आईटीओ, नरेला और रोहिणी आदि इलाकों में एक्यूआई 350 से अधिक दर्ज किया गया.
हवा की गुणवत्ता की जानकारी देने वाली स्विस कंपनी ‘आईक्यूएयर’ के मुताबिक, सोमवार सुबह 11 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 525 रहा. वहीं, दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 कणों की मौजूदगी डब्ल्यूएचओ मानकों से करीब 65 गुना ज्यादा रही. आईक्यूएयर के मुताबिक, सुबह 11 बजे रोहिणी का एक्यूआई 673, नरेला का 656, जहांगीरपुरी का 585 और सोनिया विहार का 579 दर्ज हुआ.
सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है. प्रदूषित हवा में सांस लेने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.