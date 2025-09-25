25 सितंबर के ताजा समाचार और अपडेट्स

स्वागत है DW हिन्दी के लाइव ब्लॉग पर, जहां दिनभर की तमाम ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स हम एक साथ पेश कर रहे हैं. यह पेज हम लगातार अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको सारी बड़ी और जरूरी खबरें एक साथ मिल जाएं.- लेह हिंसा के लिए केंद्र ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया
- ईरान ने यूएन में कहा, "हम परमाणु हथियार नहीं चाहते"
केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगाया हिंसा भड़काने का आरोप
केंद्र सरकार ने पर्यावरण कार्यकर्ता और इनोवेटर सोनम वांगचुक पर लद्दाख में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है. लद्दाख में बुधवार, 24 सितंबर को हुई हिंसा में कम से कम चार लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. गृह मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि सोनम वांगचुक ने कई नेताओं द्वारा अपील करने के बाद भी अपना अनशन नहीं रोका और अरब स्प्रिंग-शैली के प्रदर्शनों और नेपाल में जेन-जी के प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए लोगों को गुमराह किया.
प्रेस रिलीज में आगे लिखा गया है, “24 सितंबर को सुबह करीब साढ़े 11 बजे, उनके भड़काऊ भाषणों से उत्तेजित हुई भीड़ अनशन स्थल से निकल गई और एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर और सीईसी लेह के सरकारी कार्यालय पर हमला कर दिया. उन्होंने इन कार्यालयों में आग लगा दी, सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया और पुलिस वाहन को जला दिया.”
प्रेस रिलीज के मुताबिक, “बेकाबू भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया जिसमें 30 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. भीड़ ने सार्वजनिक संपत्तियों पर हमला करना और पुलिसकर्मियों पर हमला करना जारी रखा. आत्मरक्षा में पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें दुर्भाग्य से कुछ लोगों की मौत होने की खबर है.”