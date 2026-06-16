US Air Force B-52 Bomber Crashes: अमेरिका में बड़ा विमान हादसा, कैलिफोर्निया एयरबेस से उड़ान भरते ही क्रैश हुआ B-52 बॉम्बर, सभी 8 लोगों की मौत (Watch Video)

US Air Force B-52 Bomber Crashes: अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस में सोमवार, 15 जून को एक बड़ा विमान हादसा हुआ. अमेरिकी वायुसेना का B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी आठ लोगों की मौत हो गई. सैन्य अधिकारियों ने पुष्टि की कि हादसा इतना भीषण था कि विमान में मौजूद किसी भी व्यक्ति के बचने की संभावना नहीं थी. US Shutdown: अमेरिका में शटडाउन का असर, 40 एयरपोर्ट पर हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द, देर से पहुंच रही फ्लाइट

जानकारी के अनुसार, एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस की परीक्षण इकाई से जुड़ा B-52H बॉम्बर स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 11:20 बजे दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. घटनास्थल से सामने आए हवाई दृश्यों में रनवे के पास जली हुई जमीन का बड़ा हिस्सा और आसमान में उठता काले धुएं का घना गुबार दिखाई दिया.

हादसे के बाद एयरफील्ड बंद, उड़ानों का रूट बदला गया

विमान दुर्घटना के बाद एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस की 412वीं टेस्ट विंग ने एयरफील्ड को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया. इसके चलते बेस की ओर आने वाली सभी उड़ानों को वैकल्पिक स्थानों पर भेजा गया. इसके अलावा गैर-व्यावसायिक आगंतुकों के सभी पास भी अगली सूचना तक निलंबित कर दिए गए.

अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि एयरबेस का पूरा ध्यान राहत और आपातकालीन अभियानों पर केंद्रित किया गया है. विमान में सवार आठ लोगों में सैन्य कर्मियों के अलावा सरकारी कर्मचारी और रक्षा ठेकेदार भी शामिल थे. मृतकों के परिजनों को आधिकारिक सूचना देने की प्रक्रिया जारी है.

कैलिफ़ोर्निया के एडवर्ड्स एयर फ़ोर्स बेस पर B-52 बॉम्बर के क्रैश होने से आठ सदस्यों की मौत

UPDATE: 8 crew members killed in B-52 crash at Edwards Air Force Base in California pic.twitter.com/xgOdSwA70n — BNO News (@BNONews) June 15, 2026

रडार आधुनिकीकरण मिशन पर था विमान

दुर्घटनाग्रस्त विमान का टेल नंबर 60-0061 बताया गया है. यह विमान एक नियमित परीक्षण उड़ान पर था. रडार ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, विमान ने शुरुआत में उत्तर-पूर्व दिशा में उड़ान भरी, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ा और तेजी से नीचे गिरने लगा. रिपोर्ट के मुताबिक, विमान प्रति मिनट 5,000 फीट से अधिक की दर से नीचे आया.

यह B-52 बॉम्बर दिसंबर 2025 में एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पहुंचा था और इसे अमेरिकी वायुसेना के रडार मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. यह कार्यक्रम पुराने बॉम्बर बेड़े की क्षमता और सेवा अवधि बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है.

एडवर्ड्स एयर फ़ोर्स बेस का आधिकारिक बयान

‼️ Official release regarding today's B-52 crash at Edwards. Our thoughts and prayers are with the families and unit members at this time. More information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/410V2gqCFv — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026

क्या है B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर

B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित लंबी दूरी का रणनीतिक बॉम्बर विमान है, जिसने पहली बार 1955 में सैन्य सेवा शुरू की थी. यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है. अमेरिकी वायुसेना के पास वर्तमान में ऐसे 76 विमान हैं, जिनकी औसत उम्र 64 वर्ष से अधिक है.

अमेरिकी वायुसेना इस विमान बेड़े को वर्ष 2050 तक सेवा में बनाए रखने की योजना पर काम कर रही है. सोमवार का यह हादसा मई 2016 के बाद B-52 बॉम्बर के पूर्ण नुकसान का पहला मामला बताया जा रहा है. उस समय गुआम स्थित एंडरसन एयर फोर्स बेस पर टेकऑफ रद्द होने के दौरान एक B-52 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन उसमें सवार सभी सात लोग सुरक्षित बच गए थे.

जांच शुरू

अमेरिकी वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए औपचारिक सुरक्षा जांच शुरू कर दी है. लॉस एंजिलिस से करीब 100 मील उत्तर-पूर्व में स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस वायुसेना के हथियार प्रणालियों, सॉफ्टवेयर और उन्नत एयरोस्पेस तकनीकों के विकास और परीक्षण का प्रमुख केंद्र माना जाता है.