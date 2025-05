25 अरब डॉलर से 'गोल्डन डोम' बनाएगा अमेरिका, मिसाइल हमलों से पूरी सुरक्षा करेगा ये डिफेंस सिस्टम

Golden Dome Missile Defense System: अमेरिका एक नई और ताकतवर सुरक्षा प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसका नाम है 'गोल्डन डोम'. यह सिस्टम अमेरिका को दुश्मनों के मिसाइल हमलों से बचाने में मदद करेगा. खास बात ये है कि ये तकनीक न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल बल्कि क्रूज मिसाइलों को भी रोक सकेगी.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए डिज़ाइन फाइनल कर लिया गया है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर वो फिर से राष्ट्रपति बने तो अपने कार्यकाल के अंत तक इस सिस्टम को शुरू कर देंगे.

जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने 'गोल्डन डोम' को लेकर अपनी योजना सामने रखी थी. उनका कहना था कि अमेरिका को अब पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाने का समय आ गया है.

President Trump announced the Golden Dome missile defense shield to protect the homeland from advanced missile threats.

Included in the One, Big, Beautiful Bill, this project aims to ensure American security. Congress must pass the bill and send it to the President’s desk. pic.twitter.com/U0gwZ9DNnV

— The White House (@WhiteHouse) May 21, 2025