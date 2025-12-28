फ्लोरिडा में मिलेंगे ट्रंप और जेलेंस्की, किन मुद्दों पर होगी बात

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप रविवार को फ्लोरिडा में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे. यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका अपनी यूक्रेन शांति योजना को आगे बढ़ा रहा है.ट्रंप और जेलेंस्की, दोनों ने पुष्टि की है कि वे फ्लोरिडा में मिल रहे हैं और इस दौरान यूक्रेन में छेड़े गए रूसी युद्ध को खत्म करने की 20 सूत्रीय योजना पर चर्चा की जाएगी. जेलेंस्की ने अमेरिका रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शांति योजना "90 फीसदी" तैयार है.

हालांकि इस सिलसिले में जेलेंस्की ने दो बिंदुओं का खासतौर से उल्लेख किया. पहला, "भूभाग से जुड़े" मुद्दों पर चर्चा होनी बाकी है. ट्रंप प्रशासन चाहता है कि रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है, यूक्रेन उनमें से कुछ को छोड़ दे, जबकि जेलेंस्की इसे यूक्रेन के लिए लक्ष्मण रेखा मानते हैं. दूसरा बिंदु, जेलेंस्की ने इस बात पर संदेह जताया है कि रूस इस शांति योजना पर सहमत होगा या फिर इस पर बात करने को भी तैयार होगा.

यूक्रेन युद्ध

रूस का रुख

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप से होने वाली उनकी बातचीत में आर्थिक मुद्दों पर भी बात होगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता होने के संकेत मिलते हैं. इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने बार-बार जेलेंस्की का अपमान किया था, जब दोनों नेता ओवल ऑफिस में एक डील पर हस्ताक्षर करने वाले थे. यह डील अमेरिका को यूक्रेन के रेयर अर्थ खनिजों तक पहुंच देने से जुड़ी थी.

ट्रंप ने शुक्रवार को पोलिटिको को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पेश किए जाने वाले शांति प्रस्ताव पर अंतिम फैसला वही लेंगे.

उधर रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की है कि रूसी अधिकारी इस बातचीत को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा, "संवाद को जारी रखने पर सहमति बनी है." रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास इलाके में बाकी बचे इलाकों को छोड़ दे. वह इसे शांति की शर्त बताता है.

डोनबास इलाका लुहांस्क और दोनेत्सक को मिलाकर बनता है. इसमें लुहांस्क के ज्यादातर हिस्सों पर रूसी बलों का नियंत्रण है जबकि दोनेत्सक का 70 फीसदी इलाका भी उनके कब्जे में है.

यूरोप की भूमिका

ट्रंप से मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने कहा है कि वह चाहते हैं कि यूरोपीय नेताओं को भी इस बातचीत में शामिल किया जाए, लेकिन ट्रंप से आमने-सामने की मुलाकात पर सहमति इतनी जल्दी हुई कि इसमें यूरोपीय नेताओं को शामिल करने का इंतजाम नहीं हो पाया. उन्होंने कहा, "हम, बेशक, निकट भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जिसमें ना सिर्फ यूक्रेन और अमेरिका, बल्कि यूरोप का भी अच्छा प्रतिनिधित्व हो."

यूरोपीय संघ बार-बार कहता रहा है कि यूरोपीय भागीदारी के बिना यूरोप में शांति को लेकर कोई बात नहीं हो सकती. यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फॉन डेयर लायन ने कहा है कि वह शनिवार को जेलेंस्की, ट्रंप और अन्य अधिकारियों के साथ फोन पर बात करेंगी.

यूक्रेन के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर ने फ्लोरिडा में होने वाली बातचीत से पहले एकजुटता दिखाई है. जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने एक्स पर लिखा कि एक मजबूत और समन्वित यूरोपीय रुख शांति, स्वतंत्रता और सुरक्षा के बेहद जरूरी है और जर्मनी अमेरिकी साझीदारों के साथ मिलकर मदद करने को तैयार है.