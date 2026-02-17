Pakistan Suicide Bombing: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती कार हमला, 11 सुरक्षाकर्मियों की मौत; फिदायीन विस्फोट से मची तबाही

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

क्वेटा/पेशावर: पाकिस्तान (Pakistan) का अशांत उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa Province) एक बार फिर भीषण आतंकी हमले से दहल उठा है. मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग (Inter-Services Public Relations) (ISPR) ने पुष्टि की कि बाजौर जिले में एक सुरक्षा चौकी पर किए गए आत्मघाती कार बम हमले (Suicide Car Bombing) में कम से कम 11 सुरक्षाकर्मी (Pakistani Security Personnel) मारे गए हैं. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि चौकी की इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई, जिससे कई जवान मलबे के नीचे दब गए. यह भी पढ़ें: Pakistan Petrol-Diesel Price Hike: पाकिस्तान में महंगाई की मार, पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹7.32 प्रति लीटर हुआ महंगा, जानें नई कीमतें

बाजौर में फिदायीन हमला और तबाही

यह हमला सोमवार रात अफगानिस्तान सीमा के करीब बाजौर जिले में फ्रंटियर कोर (FC) की एक संयुक्त चेकपोस्ट पर हुआ.

हमले का तरीका: आतंकवादियों ने विस्फोटक से लदी एक गाड़ी को सुरक्षा चौकी की दीवार से टकरा दिया. भारी नुकसान: चेकपोस्ट एक पुरानी धार्मिक स्कूल (मदरसा) की इमारत में स्थित थी, जो धमाके के कारण पूरी तरह ढह गई. नागरिक हताहत: मलबे से जवानों के शवों के साथ-साथ एक मासूम बच्चे का शव भी बरामद हुआ है. धमाके की चपेट में आने से आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम सात नागरिक घायल हुए हैं. पाकिस्तानी सेना के अनुसार, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में घेराबंदी कर 12 आतंकवादियों (जिन्हें सेना 'ख्वारिज' कहती है) को मार गिराया है. प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है.

बन्नू और अन्य इलाकों में भी विस्फोट

खैबर पख्तूनख्वा के ही बन्नू जिले में भी सोमवार को हिंसा की खबरें आईं. मिर्यान पुलिस स्टेशन के पास एक मोटरसाइकिल में लगाए गए आईईडी (IED) में विस्फोट होने से दो नागरिकों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, आतंकियों का निशाना पुलिस स्टेशन था, लेकिन धमाका स्टेशन के सामने स्थित दुकानों के पास हुआ, जिससे आम नागरिक इसकी चपेट में आ गए. यह भी पढ़ें: मस्जिद पर हमले ने खोली पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था की पोल

पाकिस्तान में बढ़ता सुरक्षा संकट: 2025 का रिपोर्ट कार्ड

हाल के महीनों में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। 'पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज' (PIPS) की ताजा सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार: