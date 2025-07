सुनामी की चेतावनी का असर अब हवाई यातायात पर भी दिखने लगा है. कामचटका प्रायद्वीप के पास आए 8.7 तीव्रता के भूकंप के बाद हवाई के लिए जारी की गई सुनामी चेतावनी के कारण, कुछ एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को हवाई से दूर दूसरे एयरपोर्ट पर भेजना (डायवर्ट करना) शुरू कर दिया है. हालांकि, अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल हवाई के सभी एयरपोर्ट खुले हैं और उनका संचालन जारी है.यह कदम एयरलाइंस द्वारा यात्रियों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एहतियाती उपाय के तौर पर उठाया जा रहा है.

Some flights diverting away from Hawaii as Hawaii is now in a tsunami warning after a M8.7 earthquake near the Kamchatka Peninsula. Hawaiian airports are open at the moment. https://t.co/IYbaZV1VLc pic.twitter.com/6kP0GOFIGQ— Flightradar24 (@flightradar24) July 30, 2025