Peshawar Suicide Attack: धमाकों से दहला पाकिस्तान का पेशावर, FC मुख्यालय पर फिदायीन हमला; अटैक का VIDEO आया सामने

(Photo Credits News 18)

Peshawar Suicide Attack: पाकिस्तान के पेशावर में स्थित फेडरल कांस्टेबुलरी (FC) मुख्यालय पर सोमवार सुबह फिदायीन हमला हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाकों की आवाज़ों से शहर दहल उठा. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमले के बाद का मंजर देखा जा सकता है.

दोनों तरफ से गोलीबारी जारी!

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि एक आत्मघाती हमलावर ने FC मुख्यालय के गेट पर खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया. इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में गोलीबारी शुरू हो गई.

धमाकों से दहला पाकिस्तान का पेशावर

पेशावर कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर (CCPO) डॉ. मियां सईद अहमद ने डॉन से बातचीत में कहा,

"FC मुख्यालय पर हमला हो रहा है. हम जवाब दे रहे हैं और इलाके की घेराबंदी की जा रही है.

पाकिस्तान में हड़कंप

धमाकों के बाद पूरे पाकिस्तान में सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. पाक सेना ने क्षेत्र को पूरी तरह घेर लिया है और दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में अब तक तीन लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं.

एक के बाद दो धमाके

बताया जा रहा है कि एक के बाद दो धमाके हुए, जिससे सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर आ गए. यह हमला सुबह-सुबह होने के कारण आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई.