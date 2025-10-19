पाकिस्तान का केपी डेंगू से त्रस्त: पीड़ितों की संख्या पहुंची साढ़े तीन हजार के पार, अदालत में याचिका दायर

पेशावर, 19 अक्टूबर : खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू और चिकनगुनिया लगातार पैर पसार रहे हैं. प्रांतीय स्वास्थ्य अधिकारियों के लापरवाह रवैए और प्रभावी निवारक उपाय न करने के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में खैबर पख्तूनख्वा के स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य महानिदेशक और पेशावर आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है. इसमें शहरी क्षेत्रों में निढाल स्वच्छता व्यवस्था और कचरे के जमाव के कारण मच्छरों के अनियंत्रित प्रजनन से बढ़ते जन स्वास्थ्य खतरे का हवाला देते हुए अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है.

याचिका के अनुसार, इस प्रकोप के कारण पहले ही कई मौत हो चुकी हैं, और समन्वित प्रतिक्रिया के अभाव में और भी मौतें हो सकती हैं. याचिका में तर्क दिया गया है कि बार-बार जनता की शिकायतों के बावजूद, संबंधित संस्थानों द्वारा कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई है. याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार संविधान (पाकिस्तान) के अनुच्छेद 9ए के तहत संरक्षित है और अदालत से आग्रह किया कि वह आपातकालीन फॉगिंग अभियान, मच्छर भगाने के अभियान और इन बीमारियों से प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त इलाज का आदेश दे.

पाकिस्तानी मीडिया हाउस 'हम न्यूज' के अनुसार पूरे प्रांत में डेंगू की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के पुष्ट मामलों की कुल संख्या अब 3,500 को पार कर गई है. इससे पहले खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में 70 से ज्यादा नए डेंगू के मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की एकीकृत रोग निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली (आईडीएसआरएस) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दिन में 27 नए मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिससे वर्तमान में उपचाराधीन डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 51 हो गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल अब तक पूरे प्रांत में प्रयोगशाला के पुष्ट 3,582 मामले सामने आए हैं. इनमें से 1,474 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, 3,314 ठीक हो चुके हैं, जबकि दो की मौत हो गई.