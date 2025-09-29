LIVE: ताजा समाचार और अपडेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

गाजा में युद्ध रोकने पर चर्चा के लिए आज नेतन्याहू वाइट हाउस में डॉनल्ड ट्रंप से मिलेंगे. उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में ट्रंप नेतन्याहू से गाजा में शांति प्रस्ताव पर सहमति के लिए जोर डालेंगे.- वाइट हाउस में आज डॉनल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात

- भारतीय टीम ने क्यों नहीं ली एशिया कप की ट्रॉफी

गाजा शांति प्रस्ताव पर आज ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप सोमवार को वाइट हाउस में इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे. ट्रंप इस बैठक में गाजा युद्ध को खत्म करने और पूरे मध्य पूर्व में शांति के लिए एक ढांचे पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे. यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब कई यूरोपीय देशों ने फलस्तीन को मान्यता देकर अमेरिका और इस्राएल के रुख को चुनौती दी है. पिछले हफ्ते ही एक बयान में डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि गाजा युद्ध "अब बहुत खिंच चुका है और इसे खत्म होना चाहिए."

नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान विरोध का सामना कर चुके हैं और अब वह अमेरिका से समर्थन और पक्का करना चाहते हैं. उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा फलस्तीन को मान्यता देने को शर्मनाक करार दिया था.

ट्रंप ने दावा किया है कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन और मिस्र इस शांति प्रयास में मदद कर रहे हैं. हालांकि इस्राएली अधिकारी मानते हैं कि किसी समझौते पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी.

7 अक्टूबर 2023 को आतंकी संगठन हमास ने इस्राएल पर हमला कर 1,200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया था. उसके बाद इस्राएल ने गाजा पर हमले शुरू किए. गाजा युद्ध में अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इलाके में मानवीय संकट गहराता जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों के तहत वॉरंट जारी किया है, जिसे इस्राएल और अमेरिका ने खारिज कर दिया है.