VIDEO: भारतीय युवक ने जीता 'The UAE Lottery', इनाम में मिलेंगे ₹240 करोड़; मां के जन्मदिन वाले नंबर ने बनाया Lucky Winner
The UAE Lottery (Photo- @theuaelottery/X)

The UAE Lottery Lucky Draw Result: अबू धाबी में रहने वाले 29 वर्षीय भारतीय युवक अनिल कुमार ने 'The UAE Lottery' का पहला इनाम जीत लिया है. अनिल ने 23वें "लकी डे ड्रॉ" में हिस्सा लिया और 10 करोड़ दिरहम (करीब 240 करोड़ रुपये) का जैकपॉट जीत लिया. यूएई लॉटरी के इतिहास में यह पहली बार है जब इतना बड़ा इनाम जीता गया है. लॉटरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अनिल का एक इंटरव्यू वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सुनहरे अपनी जीत का जश्न मनाते नज़र आ रहे हैं.

अनिल ने बताया कि उन्होंने कोई खास तरकीब नहीं अपनाई, बल्कि "Easy Pick" विकल्प के जरिए टिकट चुना. उन्होंने कहा, "टिकट पर आखिरी नंबर मेरी मां के जन्मदिन से मेल खाता है. शायद यही मेरी किस्मत का राज है."

भारतीय शख्स ने अबू धाबी में जीता ₹240 करोड़ का जैकपॉट

₹240 करोड़ जीतने पर क्या बोला शख्स?

अनिल ने कहा कि जब उन्हें अपनी जीत की खबर मिली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ. अब वह इस पैसे को सोच-समझकर निवेश करने की योजना बना रहे हैं, ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके. उन्होंने कहा, "मैं सोफे पर बैठा था, और जैसे ही मैंने यह खबर सुनी, मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया."

अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं जरूर एक सुपरकार खरीदना चाहता हूं और इस जीत का जश्न किसी सात सितारा होटल में मनाना चाहता हूं" लेकिन उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने परिवार को यूएई लाकर उनके साथ समय बिताना है.

एक अन्य भारतीय भी जीत चुका है ₹35 करोड़

उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी इनामी राशि का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करना चाहते हैं. दूसरे लॉटरी खिलाड़ियों को संदेश देते हुए, अनिल ने कहा, "हर चीज का एक सही समय होता है. अगर आप कोशिश करते रहेंगे, तो एक दिन किस्मत आपका साथ जरूर देगी."

बता दें, हाल ही में सितंबर में संदीप कुमार प्रसाद, नाम के एक और भारतीय ने अबू धाबी बिग टिकट ड्रॉ में लगभग ₹35 करोड़ (₹350 मिलियन) जीता था.

Disclaimer: लॉटरी में भाग लेना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद है, और इसके परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या लाभ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं. लॉटरी खेलने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें.