US: महिला मरीज के साथ गंदी हरकत! अमेरिका के California में भारतीय मूल के Dr. Sanjay Agarwal अरेस्ट, जांच में जुटी पुलिस
Indian Doctor Sexual Assault Case in USA (Photo- @MilpitasPD/X)

Dr. Sanjay Agarwal Arrested in US: अमेरिका के कैलिफोर्निया (California indian Dr Arrest) में भारतीय मूल के डॉक्टर संजय अग्रवाल पर एक महिला मरीज के साथ परामर्श के दौरान यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. पीड़िता की शिकायत के बाद मिलपिटास पुलिस विभाग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस नोटिस के अनुसार, 16 सितंबर, 2025 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि डॉ. अग्रवाल ने परामर्श के दौरान उसके साथ अनुचित व्यवहार (Obsence Act) किया. इस शिकायत के बाद, आपराधिक जांच ब्यूरो की टीम ने जांच शुरू की और सबूतों के आधार पर आरोप सही पाए गए.

24 सितंबर को पुलिस ने डॉ. अग्रवाल को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें सांता क्लारा काउंटी मुख्य जेल (Santa Clara County Jail) ले जाया गया. उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है.

अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर संजय अग्रवाल गिरफ्तार

पीड़ितओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

मिलपिटास पुलिस (Milpitas Police) ने जनता से अपील की है कि इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी रखने वाला या खुद को पीड़ित मानने वाला व्यक्ति पुलिस विभाग से संपर्क करे. जासूसों से सीधे (408) 586-2400 पर या गुमनाम रूप से (408) 586-2500 पर क्राइम टिप हॉटलाइन (Crime Tip Hotline) पर कॉल करके संपर्क किया जा सकता है.

आरोपा डॉक्टर डॉ. अग्रवाल के बारे में

68 वर्षीय डॉ. अग्रवाल सैन जोस निवासी और पल्मोनोलॉजिस्ट (Pulmonologist) हैं. वे मिलपिटास स्लीप सेंटर से संबद्ध हैं और सैन जोस के गुड समैरिटन अस्पताल (Good Samaritan Hospital) में भी सेवा दे चुके हैं.

इस घटना ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय (Indian-American Community) में हलचल मचा दी है. लोग अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी ही घटनाएँ कहीं और भी हुई हैं. पुलिस जांच जारी है, और आने वाले दिनों में और तथ्य सामने आ सकते हैं.