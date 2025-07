VIDEO: फ्लाइट में बम की धमकी देकर अल्लाहु अकबर चिल्लाने वाले शख्स निकला हिंदू, आरोपी अभय देवदास नायक गिरफ्तार

Indian Man EasyJet Flight Bomb Threat: लंदन से एक चौंकाने वाली ख़बर आई है. एक 41 साल के भारतीय आदमी ने EasyJet की फ्लाइट में जमकर हंगामा किया. उसने प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी दी और "अल्लाहु अकबर" के नारे लगाए. इस घटना के बाद फ्लाइट की स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना रविवार सुबह की है. EasyJet की फ्लाइट लंदन के ल्यूटन से ग्लासगो के लिए रवाना हुई थी. फ्लाइट जब हवा में थी, तभी अभय देवदास नायक (Abhay Devdas Nayak) नाम का यह शख्स टॉयलेट से बाहर आया और चिल्लाने लगा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वह अपनी मुट्ठियाँ हवा में लहराते हुए कह रहा था, "मैं इस प्लेन को बम से उड़ा दूँगा. अमेरिका मुर्दाबाद. ट्रंप मुर्दाबाद.". इसके बाद वह बार-बार "अल्लाहु अकबर" चिल्लाने लगा. उसने महिला एयर होस्टेस के साथ धक्का-मुक्की भी की.

यह सब देखकर प्लेन में बैठे यात्री बुरी तरह डर गए. तभी एक यात्री अपनी सीट से उठा और उसने नायक को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया. दो और लोगों ने उसकी मदद की और तीनों ने मिलकर नायक को काबू में कर लिया.'

🚨#BREAKING: A brave Serb 🇷🇸 passenger managed to overpower a man who screamed "Alahu Akbar" on the plane and threatened that he had a bomb. The incident happened on Sunday, July 27, on an "EasyJet" flight from Luton to Glasgow. Well done bro! pic.twitter.com/b7UEjnJF19

— EAGLE 🇷🇸 (@SerbEagleAI) July 28, 2025