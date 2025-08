VIDEO: अमेरिका में हवन कर रहा था हिंदू परिवार, पड़ोसियों ने आग समझकर बुलाई फायर ब्रिगेड

अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय-अमेरिकी परिवार के लिए उनके नए घर की पूजा एक यादगार घटना बन गई, लेकिन उस वजह से नहीं जैसा उन्होंने सोचा था. हुआ यूं कि उनके घर में चल रहे हवन को पड़ोसियों ने आग लगने की घटना समझ लिया और इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दिया.

यह घटना टेक्सास के बेडफोर्ड शहर की है. परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश की पूजा कर रहा था, जिसमें हवन भी शामिल था. हवन से उठने वाला धुआँ घर के गैराज से बाहर निकल रहा था. इसे देखकर पड़ोसियों को लगा कि घर में आग लग गई है और उन्होंने तुरंत फायर डिपार्टमेंट को बुला लिया.

इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में दिखता है कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है, जबकि अंदर परिवार शांति से पूजा कर रहा है. वीडियो पर एक टेक्स्ट भी लिखा है, जिसका मतलब है, "सांस्कृतिक गलतफहमी 101: हिंदू पूजा कोई आग लगने की इमरजेंसी नहीं होती."

फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी घर में आते हैं, परिवार से बात करते हैं और स्थिति को समझते हैं. यह जानने के बाद कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.

Firefighters Mistake Indian Havan for Emergency in Texas



An Indian-American family's housewarming havan in Bedford, Texas triggered a fire department response after neighbors saw smoke and called 911. The Bedford Fire Department arrived, only to find a peaceful ritual taking… pic.twitter.com/1XGqeZov8F— Asianet News English (@AsianetNewsEN) August 5, 2025