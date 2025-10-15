पाक-अफगान सीमा पर फिर भड़की हिंसा, दर्जनों की मौत, पाकिस्तान ने कतर और सऊदी से मांगी मदद

अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. मंगलवार देर रात दोनों देशों के बीच फिर से हिंसक झड़प हुई जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए. हालात बेकाबू होते देख पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब से मध्यस्थता की अपील की है. मंगलवार रात कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षाबलों और तालिबान लड़ाकों के बीच गोलीबारी हुई. दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे पर झड़प शुरू करने का आरोप लगाया. झड़प में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं. इलाके के अस्पतालों में अफरातफरी का माहौल है.
तालिबान ने आरोप लगाया की पाकिस्तान ने हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग की, जिसमें 15 नागरिकों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए. वहीं पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान ने दो बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया, और जवाबी एक्शन में 30 तालिबानी लड़ाके मारे गए.
पाकिस्तान ने मांगी कतर और सऊदी से मदद
हिंसा बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब से मध्यस्थता की अपील की है. पाक अधिकारियों ने कहा, “खुदा के लिए अफगानों को लड़ने से रोकिए.” हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक समझौता किया था जिसके तहत किसी एक देश पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा.
टैंक और एयरस्ट्राइक से बढ़ी जंग
तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और उनके हथियारों के साथ एक T-55 टैंक पर कब्जा भी कर लिया. वायरल वीडियो में तालिबान लड़ाके उसी टैंक पर सवार नजर आए. दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में कंधार में एयरस्ट्राइक की, जिससे तनाव और बढ़ गया.
10 दिन से बंद हैं बॉर्डर क्रॉसिंग
यह संघर्ष पिछले हफ्ते तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के कैंपों पर एयरस्ट्राइक की थी. पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान TTP को शरण दे रहा है, जो 2021 से अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर चुका है.
इसके बाद तालिबान ने ड्यूरंड लाइन पर जोरदार हमला बोला, जिसमें 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 20 चौकियां तबाह हो गईं. पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा अधिकांश जगहों पर बंद है, जिससे हजारों लोग बेघर और फंसे हुए हैं.
अफगानिस्तान ने पाक मंत्रियों को वीजा देने से किया इनकार
तनाव के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, ISI चीफ और दो सैन्य अधिकारियों को तीन बार वीजा देने से मना कर दिया. इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में दरार और गहरी हो गई. पाकिस्तान ने इस बीच अफगानिस्तान से सभी उच्चस्तरीय वार्ताएं स्थगित कर दी हैं.
भारत में अफगान विदेश मंत्री की यात्रा पर बढ़ी पाक की बेचैनी
इस पूरे तनाव के बीच अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी (Amir Khan Muttaqi) भारत के दौरे पर हैं. भारत ने दोबारा काबुल में अपना दूतावास खोलने का ऐलान किया है. यह कदम पाकिस्तान को और असहज कर रहा है क्योंकि भारत-अफगान रिश्तों की गर्मजोशी के बीच इस संघर्ष ने एक नया भू-राजनीतिक मोड़ ले लिया है.