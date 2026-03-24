Colombia Plane Crash: कोलंबिया में बड़ा हादसा, उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हुआ मिलिट्री का C-130 हरक्यूलिस विमान, 34 लोगों की मौत; VIDEO
Colombia Plane Crash (Photo Credits: X@AryaBhardwaj)

Colombia Plane Crash Video: दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के दक्षिणी पुतुमायो विभाग में सोमवार को एक बड़ा सैन्य विमान हादसा हुआ है. कोलंबियाई वायु सेना का लॉकहीड मार्टिन निर्मित 'हरक्यूलिस C-130' विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया. इस दुखद घटना में कम से कम 34 लोगों की जान चली गई है. विमान में 11 क्रू मेंबर्स सहित कुल 125 लोग सवार थे. यह हादसा पेरू की सीमा के पास पुएर्टो लेगुइज़ामो के निकट हुआ है.

रनवे से महज 1.5 किमी दूर हुआ हादसा

कोलंबिया के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज़ ने जानकारी दी कि विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, वह रनवे से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गिर गया. विमान के गिरते ही उसमें भीषण आग लग गई. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब विमान के अंदर मौजूद गोला-बारूद में विस्फोट होने लगा. इस धमाके के कारण आग और तेज फैल गई, जिससे बचाव दल के लिए मलबे के पास पहुंचना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया. यह भी पढ़े: Ajit Pawar Plane Crash Update: अजित पवार विमान हादसा मामले में बड़ा अपडेट, 45 दिनों में AAIB सौपेंगी प्रारंभिक रिपोर्ट, दिल्ली भेजा गया ब्लैक बॉक्स

कोलंबिया में बड़ा हादसा

तकनीकी जांच और वर्तमान स्थिति

प्रारंभिक रिपोर्टों में रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विमान उड़ान भरने से पहले पूरी तरह से 'एयरवर्थी' (उड़ने योग्य) पाया गया था और चालक दल भी पूरी तरह योग्य था. अधिकारियों ने फिलहाल किसी भी तरह की तोड़फोड़ या अवैध हथियारबंद समूहों द्वारा हमले की संभावना से इनकार किया है. दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है.

बचाव कार्य में बाधाएं

हादसे के जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें मलबे से धुएं का काला गुबार उठता दिखाई दे रहा है. यह क्षेत्र घने जंगली इलाके में होने के कारण बचाव और रिकवरी ऑपरेशन में काफी कठिनाइयां आ रही हैं. आपातकालीन टीमें अभी भी जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं.

बैकग्राउंड और प्रतिक्रिया

यह कोलंबिया के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य विमानन आपदाओं में से एक है. अमेरिकी रक्षा ठेकेदार लॉकहीड मार्टिन ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है. कंपनी ने जांच में कोलंबियाई अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है.