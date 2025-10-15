America Attack on Venezuela: वेनेजुएला के पास जहाज पर अमेरिकी हमला, ड्रग तस्करी कर रहे 6 लोग मारे गए; डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump Pakistan Afghanistan dispute (Photo : X)

वाशिंगटन, 15 अक्टूबर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बताया कि अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला (Venezuela के तट के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे एक जहाज पर हमला किया, जिससे उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई. ट्रंप ने यह जानकारी ट्रुथ सोशल पर दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सितंबर से अब तक अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के आसपास नशा तस्करी में शामिल संदिग्ध जहाजों पर किए गए सैन्य हमलों में कुल 27 लोगों की मौत हो चुकी है.

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की थी कि यह जहाज नशे की तस्करी के लिए जाने-पहचाने समुद्री मार्ग पर जा रहा था और अवैध मादक पदार्थों के आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा था. इससे पहले, ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को एक ज्ञापन भेजकर सूचित किया था कि अमेरिका अब उन ड्रग कार्टेलों के खिलाफ ‘गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष’ की स्थिति में है जिन्हें उसने आतंकवादी संगठन घोषित किया है. इन संगठनों के सदस्यों को अमेरिका ‘अवैध लड़ाके’ मानकर कार्रवाई करेगा. हालांकि, ज्ञापन में कार्टेलों के नाम नहीं बताए गए थे और न ही उन मानकों का खुलासा किया गया था जिनका उपयोग अमेरिकी सरकार यह तय करने के लिए करेगी कि कोई व्यक्ति किसी कार्टेल से इतना जुड़ा है कि उसे निशाना बनाया जा सके. यह भी पढ़ें : Israel Gaza Ceasefire: युद्धविराम के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में राहत अभियान तेज किया

उधर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह ड्रग्स कार्टेलों का बहाना बनाकर वेनेजुएला की सरकार बदलने और लैटिन अमेरिका में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कुछ दिन पहले, वेनेजुएला के रक्षा और विदेश मंत्रालयों ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों की अवैध घुसपैठ की निंदा की थी. विदेश मंत्री इवान गिल ने सोशल मीडिया पर बताया कि 2 अक्टूबर 2025 को अमेरिका के युद्धक विमान वेनेजुएला के तट से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर पाए गए. वेनेजुएला सरकार ने इसे देश की संप्रभुता के खिलाफ उकसाने वाला कदम बताया और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि का उल्लंघन है.