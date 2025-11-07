Alwar Student Death in Russia: रूस में अलवर का मेडिकल छात्र अजीत सिंह चौधरी मृत मिला, 19 दिन से था लापता, परिवार में मातम

Alwar Student Death in Russia: राजस्थान के अलवर जिले का 22 वर्षीय मेडिकल छात्र अजीत सिंह चौधरी, जो पिछले करीब तीन हफ्तों से रूस में लापता था, अब मृत पाया गया है. अजीत का शव रूस के उफा शहर में एक डैम के पास मिला. अजीत 2023 से रूस की बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था. वह 19 अक्टूबर को सुबह दूध लेने निकला था और वापस नहीं लौटा.
नदी किनारे मिले थे कपड़े और मोबाइल
अजीत के गायब होने के कुछ दिन बाद स्थानीय पुलिस को व्हाइट रिवर के किनारे उसके कपड़े, जूते और मोबाइल फोन मिले थे. इसके बाद से उसकी तलाश जारी थी. करीब 19 दिन बाद पुलिस को उसका शव उसी नदी के पास बने एक डैम से मिला. शव की पहचान साथी छात्रों ने की.
भारतीय दूतावास कर रहा है प्रक्रिया पूरी
रूस में भारतीय दूतावास ने अजीत के परिवार और अलवर प्रशासन को शव मिलने की सूचना दी है. अधिकारियों ने बताया कि रूस में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. इसके बाद शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें दो से तीन दिन का समय लग सकता है.
परिवार में गहरा सदमा, गांव में शोक
अजीत की मौत की खबर से उसके गांव में मातम पसरा हुआ है. परिवार ने बताया कि बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने अपनी करीब तीन बीघा जमीन बेच दी थी. परिजनों ने कहा, “हमने उसे सपनों के साथ विदेश भेजा था, अब बस उसका शव लौटने का इंतजार है.” गांव में लोगों ने शोकसभा रखी और सरकार से मामले की गंभीर जांच की मांग की.
जांच की मांग और राजनीतिक प्रतिक्रिया
कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह अलवर ने इस घटना पर दुख जताया और इसे संदिग्ध बताया. उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से अनुरोध किया कि मामले की गहराई से जांच कराई जाए और अजीत का शव जल्द भारत लाया जाए. उन्होंने कहा, “परिवार को अब और दर-दर भटकना न पड़े, सरकार तुरंत कार्रवाई करे.”
परिवार की मांग — “सच्चाई सामने आए”
अजीत के पिता रूप सिंह और मां संत्रा देवी पूरी तरह टूट चुके हैं. परिजनों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि यह पता लगाया जाए कि आखिर अजीत की मौत किन हालात में हुई. परिवार का कहना है कि “हम न्याय चाहते हैं, सिर्फ हमारे बेटे की मौत की वजह जाननी है.”