अमेरिका के Michigan में क्रैश हुआ हेलिकॉप्टर, पायलट समेत चार लोग बाल-बाल बचे; हादसे का भयावह VIDEO आया सामने

America Helicopter Crash: अमेरिका के मिशिगन में एक ऐसी घटना घटी, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां चार लोगों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्ले टाउनशिप के एक रेस्टोरेंट के पास क्रैश लैंडिंग कर गया. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब हेलीकॉप्टर कैबाना ब्लू रेस्टोरेंट के सामने खाली जमीन पर उतरने की कोशिश कर रहा था. वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया. कुछ ही देर में धूल का बड़ा गुबार उठा और जोरदार धमाका सुनाई दिया. लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि हेलीकॉप्टर में सवार चारों लोग सुरक्षित बाहर निकल आए.

कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और न ही रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद लोगों को कोई नुकसान पहुंचा. यह किसी चमत्कार से कम नहीं था.

