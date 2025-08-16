कुवैत में जहरीली शराब का कहर, 40 भारतीय अस्पताल में भर्ती, 13 की मौत, 21 की आंख और 51 लोगों की किडनी खराब

(Photo : X)

कुवैत से एक बहुत ही दुखद ख़बर सामने आ रही है. वहाँ ज़हरीली शराब पीने की वजह से क़रीब 40 भारतीय नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई लोगों की हालत बहुत नाज़ुक बनी हुई है.

क्या है पूरा मामला?

कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में ज़हरीली शराब पीने से कुल 63 लोग बीमार पड़ गए. यह शराब मेथेनॉल (Methanol) नाम के ज़हरीले केमिकल से बनी थी. इस हादसे के भयानक नतीजे सामने आए हैं:

13 लोगों की मौत हो चुकी है.

हो चुकी है. 21 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है या देखने में बहुत मुश्किल हो रही है.

चली गई है या देखने में बहुत मुश्किल हो रही है. 51 लोगों की किडनी इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें तुरंत डायलिसिस पर रखना पड़ा.

इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें तुरंत डायलिसिस पर रखना पड़ा. 31 लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया है.

मंत्रालय ने बताया कि इस ज़हरीली शराब का शिकार हुए सभी लोग एशियाई देशों के नागरिक हैं.

कुवैत में शराब पर है पाबंदी

आपको बता दें कि कुवैत में शराब बनाने, बेचने या आयात करने पर पूरी तरह से पाबंदी है. इसी वजह से वहाँ चोरी-छुपे अवैध तरीक़े से शराब बनाई जाती है. ऐसी जगहों पर सुरक्षा या साफ़-सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे अक्सर शराब में ज़हरीले केमिकल बन जाते हैं, जो जानलेवा साबित होते हैं.

भारतीय दूतावास ने की पुष्टि

कुवैत में भारतीय दूतावास (Indian Embassy) ने भी इस ख़बर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि लगभग 40 भारतीय अस्पताल में हैं. दूतावास के बयान के मुताबिक, "कुछ लोगों की मौत हुई है, कुछ की हालत गंभीर है और कुछ लोग ठीक हो रहे हैं." दूतावास इस मामले पर नज़र बनाए हुए है और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है.

यह घटना एक चेतावनी है कि अवैध और ग़ैर-क़ानूनी स्रोतों से मिली शराब कितनी ख़तरनाक हो सकती है.