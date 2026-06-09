Skywatching Tonight: मुंबई के आसमान में आज दिखेगा अद्भुत नजारा; एक साथ चमकेंगे शुक्र और बृहस्पति, नेहरू विज्ञान केंद्र में विशेष कार्यक्रम

गुरु और शुक्र की युति (Photo Credits: X)

मुंबई, 9 जून: मुंबई (Mumbai) के आसमान में आज शाम को एक अत्यंत दुर्लभ और विहंगम खगोलीय नजारा दिखाई देने वाला है. सौरमंडल के दो सबसे चमकदार और विशाल ग्रह—शुक्र (Venus) और बृहस्पति (Jupiter)—पृथ्वी के क्षितिज से देखने पर एक-दूसरे के बेहद करीब, लगभग अगल-बगल चमकते हुए दिखाई देंगे. खगोल विज्ञान में 'प्लेनेटरी कंजंक्शन' (Planetary Conjunction) या ग्रहों की युति के नाम से जानी जाने वाली यह घटना सूर्यास्त के तुरंत बाद घटित होगी. यद्यपि अंतरिक्ष में इन दोनों ग्रहों के बीच की वास्तविक दूरी करोड़ों किलोमीटर की है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष उनकी वर्तमान स्थिति के कारण वे एक अनोखा विजुअल इल्यूजन (आभास) पैदा करेंगे, जिसे बिना किसी विशेष उपकरण के खुली आंखों से देखा जा सकेगा. यह भी पढ़ें: Blue Moon 2026: आगामी 31 मई को आकाश में दिखेगा दुर्लभ 'ब्लू मून', जानें इस खगोलीय घटना के पीछे का विज्ञान

कब और कैसे देखें यह दुर्लभ नजारा?

मौसम वैज्ञानिकों और खगोलविदों के अनुसार, इस अद्भुत घटना को देखने का सबसे आदर्श समय सूर्यास्त के लगभग 30 से 60 मिनट बाद का होगा. मुंबईवासियों को इस नजारे को देखने के लिए पश्चिम या पश्चिम-उत्तर-पश्चिम (West-Northwestern) क्षितिज की ओर देखना होगा. इसके लिए किसी ऐसी ऊंची जगह या मैदान का चयन करना बेहतर होगा, जहाँ से पश्चिमी आसमान पूरी तरह साफ और खुला दिखाई दे.

चूंकि दोनों ग्रह सूर्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए तेजी से क्षितिज के नीचे चले जाते हैं, इसलिए इन्हें देखने की समय-अवधि (Viewing Window) काफी छोटी होगी, जिससे सही समय पर नजर रखना बेहद आवश्यक है. आसमान में अक्सर 'शाम का तारा' (Evening Star) कहा जाने वाला शुक्र ग्रह दोनों में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देगा, जबकि देवगुरु बृहस्पति उसके ठीक बगल में अपनी आभा बिखेरते नजर आएंगे. हालांकि यह नजारा नग्न आंखों से स्पष्ट दिखेगा, लेकिन दूरबीन (Binoculars) का उपयोग करने पर बृहस्पति के कुछ सबसे बड़े चंद्रमाओं को भी देखा जा सकता है.

आसमान में एक साथ चमकेंगे शुक्र और बृहस्पति

A Venus-Jupiter conjunction tomorrow night kicks off a mini planetary parade – with Mercury joining the scene through June 15. Look west just after sunset to see the planets cozied up! pic.twitter.com/O6YCFjmf0S — NASA JPL (@NASAJPL) June 8, 2026

मुंबई के आसमान में आज दिखेगा अद्भुत नजारा

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मुंबई में कहाँ आयोजित है विशेष कार्यक्रम?

यदि आप इस दुर्लभ आकाशीय घटना का आनंद अन्य खगोल प्रेमियों और विशेषज्ञों के साथ उठाना चाहते हैं, तो मुंबई के वर्ली में स्थित नेहरू विज्ञान केंद्र (Nehru Science Centre) ने इसके लिए एक विशेष स्काई ऑब्जर्वेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है. यहाँ आने वाले आगंतुकों को आधुनिक दूरबीनों के माध्यम से इस ग्रहों के मिलन को करीब से देखने और खगोल विशेषज्ञों से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का अवसर मिलेगा.

नेहरू विज्ञान केंद्र में यह विशेष अवलोकन सत्र आज यानी 9 जून की रात 7:30 बजे से शुरू होकर 8:30 बजे तक चलेगा. केंद्र प्रबंधन की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस खगोलीय घटना को देखने के लिए उत्सुक नागरिकों, छात्रों और आगंतुकों के लिए रात 7:30 बजे के बाद परिसर में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क (Free Entry) रहेगा.