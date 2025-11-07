Android Security Warning India: एंड्रॉयड यूजर्स रहें सावधान, फोन हैक होने का बढ़ा खतरा; भारत सरकार ने जारी की चेतावनी!

Android Security Warning India

Android Security Warning India: अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. भारत सरकार की एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है. एजेंसी ने बताया है कि एंड्रॉयड के कई वर्जन में बड़ी खामियां मिली हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स के मोबाइल फोन पर हमला कर सकते हैं.

ये भी पढें: भारत पर साइबर जासूसी का बड़ा खतरा, पाकिस्तान के हैकर्स AI स्पाइवेयर के जरिए सेना और सरकारी सिस्टम को बना रहे निशाना

कौन से वर्जन हैं खतरे में

CERT-In के मुताबिक, एंड्रॉयड 13, 14, 15 और लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 वर्जन इस खामी से प्रभावित हैं. यानी करोड़ों यूजर्स के फोन रिस्क में हैं. एजेंसी ने बताया कि इन वर्जन वाले स्मार्टफोन्स में मौजूद कमजोरियों के जरिए अटैकर्स डिवाइस में मनचाहा कोड चला सकते हैं और सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं. इससे यूजर की निजी जानकारी, पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स खतरे में पड़ सकती हैं.

इन कंपनियों के फोन सबसे ज्यादा प्रभावित

अगर आप Pixel, Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Motorola, OnePlus या Samsung के फोन यूज करते हैं, तो सतर्क हो जाएं. इनमें इस्तेमाल किए गए Qualcomm, NVIDIA, Broadcom और Unisoc जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स में ये खामी पाई गई है. इसलिए CERT-In ने इसे "हाई रिस्क" कैटेगरी में रखा है.

Google ने जारी किया अपडेट, ऐसे करें खुद को सुरक्षित

गूगल ने इस खामी को गंभीरता से लेते हुए नवंबर के सिक्योरिटी पैच में इसे फिक्स कर दिया है. इसलिए अगर आपने अभी तक फोन अपडेट नहीं किया है, तो तुरंत नया सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करें. फोन की सेटिंग्स में जाकर ‘ऑटो अपडेट’ का ऑप्शन ऑन करें ताकि हर नया अपडेट अपने आप इंस्टॉल हो जाए.

CERT-In की सलाह: इन बातों का रखें ध्यान

एजेंसी ने लोगों को सलाह दी है कि फोन का सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी पैच हमेशा अपडेट रखें. किसी भी अज्ञात लिंक या ईमेल अटैचमेंट को ओपन न करें. गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें और थर्ड पार्टी ऐप्स से बचें. इसके अलावा, ‘प्ले प्रोटेक्ट’ फीचर को ऑन रखें ताकि आपका फोन असुरक्षित ऐप्स से सुरक्षित रहे.