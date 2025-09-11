Amazon Now: अब मुंबई में भी 10 मिनट में डिलीवरी करेगा Amazon, दिल्ली और बेंगलुरु में पहले से है उपलब्ध
Amazon Now | Amazon

मुंबई: Amazon ने अपनी सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस Amazon Now को अब मुंबई के चुनिंदा इलाकों में शुरू कर दिया है. Amazon Now की 10 मिनट डिलीवरी अब मुंबई में भी उपलब्ध है. इससे पहले यह सेवा बेंगलुरु और दिल्ली में लॉन्च की गई थी, जहां इसे ग्राहकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. यह सुविधा रोजमर्रा की खरीदारी को पहले से ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है. कंपनी का दावा है कि इस सेवा से लोग रोजमर्रा की जरूरतों के सामान जैसे कि किराना, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज और त्योहारों से जुड़े आइटम महज 10 मिनट में घर पर मंगवा सकते हैं.

100 से ज्यादा माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर्स तैयार

Amazon ने मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में 100 से अधिक माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाए हैं, ताकि फ़ास्ट डिलीवरी संभव हो सके. कंपनी ने साल के अंत तक सैकड़ों और सेंटर्स खोलने की योजना बनाई है. इन सेंटर्स में किराने का सामान, ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, छोटे घरेलू उपकरण, बेबी प्रोडक्ट्स और त्योहारों के लिए जरूरी वस्तुएं स्टॉक की जाएंगी.

मुंबई में भी 10 मिनट में डिलीवरी करेगा Amazon

ग्राहकों की बढ़ती मांग और तेजी से बढ़ते ऑर्डर

Amazon इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर समीर कुमार के मुताबिक, “बेंगलुरु में Amazon Now की लॉन्चिंग के बाद डेली ऑर्डर्स हर महीने 25% बढ़े हैं और प्राइम मेंबर्स की शॉपिंग फ्रीक्वेंसी तीन गुना हो गई है. इस सफलता ने हमें मुंबई में भी यह सेवा शुरू करने के लिए प्रेरित किया.”

त्योहारी सीजन के लिए खास तैयारी

जैसे-जैसे त्योहारों का मौसम करीब आ रहा है, अमेज़न अपनी डिलीवरी क्षमता को और मजबूत कर रहा है. Amazon Now के जरिए ग्राहकों को ज़रूरी सामान कुछ ही मिनटों में, ग्रोसरी और 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कुछ घंटों में, और लाखों प्रोडक्ट्स अगले दिन तक डिलीवर किए जाएंगे.

कैसे करें चेक कि आपके इलाके में है यह सेवा?

अगर आप जानना चाहते हैं कि Amazon Now आपके इलाके में उपलब्ध है या नहीं, तो Amazon.in ऐप खोलें और टॉप बैनर पर “10 mins” का आइकन देखें. अगर यह आइकन दिखाई देता है, तो आप चुनिंदा प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं.

Amazon ने बताया है कि वह जल्द ही मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के और इलाकों में इस सेवा का विस्तार करेगा. इसके अलावा, आने वाले महीनों में यह सेवा अन्य शहरों में भी शुरू करने की योजना है.