Harmanpreet Kaur: हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, WPL में 1000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं

नवी मुंबई, 14 जनवरी 2026: मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तान और भारतीय दिग्गज क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। मंगलवार को गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हरमनप्रीत ने 1,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। वह इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली न केवल पहली भारतीय हैं, बल्कि दुनिया की दूसरी खिलाड़ी भी बन गई हैं.

गुजरात जायंट्स के खिलाफ शानदार पारी

डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मैच में हरमनप्रीत को 1,000 रन पूरे करने के लिए 55 रनों की दरकार थी। उन्होंने महज 43 गेंदों में 71 रनों की नाबाद पारी खेलकर इस लक्ष्य को हासिल किया। उनकी इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उन्होंने मुंबई की पारी के 18वें ओवर में राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंद पर चौका जड़कर अपना हजारवां रन पूरा किया. यह भी पढ़े:  Harmanpreet Kaur vs MS Dhoni Captaincy Stats: कौन हैं हरमनप्रीत कौर या एमएस धोनी भारत के सबसे सफल वनडे कप्तान? आंकड़े बताएंगे पूरी सच्चाई

एलीट क्लब में शामिल होने वाली दूसरी खिलाड़ी

हरमनप्रीत अब डब्ल्यूपीएल इतिहास में 1,000 रन का आंकड़ा छूने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि केवल उनकी टीम की साथी और इंग्लैंड की स्टार खिलाड़ी नैट स्किवर-ब्रंट ने हासिल की थी। इस उपलब्धि के साथ ही हरमनप्रीत ने दिल्ली कैपिटल्स की शेफाली वर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीयों की सूची में शीर्ष पर थीं.

 हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास

मुंबई इंडियंस की रिकॉर्ड जीत

हरमनप्रीत की इस व्यक्तिगत उपलब्धि ने मुंबई इंडियंस को डब्ल्यूपीएल इतिहास के सबसे बड़े रन चेज में से एक दिलाने में मदद की. 193 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम शुरुआती झटकों के बाद दबाव में थी.

कप्तान हरमनप्रीत ने पहले अमनजोत कौर (40) और फिर निकोला केरी (38*) के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की. मुंबई ने 4 गेंद शेष रहते ही 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ अपना शत-प्रतिशत रिकॉर्ड बरकरार रखा है.

ऑरेंज कैप पर कब्जा

इस मैच के बाद हरमनप्रीत कौर मौजूदा सीजन (2026) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं और उन्होंने 'ऑरेंज कैप' पर भी कब्जा कर लिया है। उनके नाम अब इस टूर्नामेंट में कुल 10 अर्धशतक हो गए हैं, जो डब्ल्यूपीएल में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक अर्धशतक हैं.