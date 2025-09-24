World Para Athletics Championships: 27 सितंबर से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत, देश को महेंद्र गुर्जर से उम्मीदें

नई दिल्ली, 24 सितंबर : जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच 'वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025' (World Para Athletics Championships) का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 35 भारतीय एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेब्यू करेंगे. महेंद्र गुर्जर इस चैंपियनशिप में अपनी चमक बिखेरने को तैयार हैं, जो स्विट्जरलैंड में नॉटविल विश्व पैरा-एथलेटिक्स ग्रां प्री में पुरुषों की एफ42 जैवलिन थ्रो कैटेगरी में 61.17 मीटर की दूरी तय करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं. महेंद्र गुर्जर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना प्रभाव छोड़ने पर फोकस कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पटियाला में ट्रेनिंग ली है. यह पैरा एथलीट इस चैंपियनशिप को लेकर बेहद उत्सुक हैं.

महेंद्र गुर्जर ने एक इंटरव्यू में कहा था, "यह चैंपियनशिप सिर्फ पदकों को जीतने के लिए नहीं है. यह दुनिया के सामने भारतीय पैरा एथलीट्स के जज्बे और क्षमता को दिखाएगी. मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रदर्शन और अधिक युवाओं, खासकर लड़कियों को उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा." यह वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 12वां संस्करण और भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा पैरा खेल आयोजन होगा, जिसमें 104 से ज्यादा देशों के 1,000 से अधिक एथलीट और सहयोगी स्टाफ 186 पदक स्पर्धाओं (101 पुरुष, 84 महिला और 1 मिश्रित) में हिस्सा लेंगे. यह पहली बार है, जब भारत इतने बड़े आयोजन की मेजबानी करेगा. एशिया ने चार बार विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की है. यह भी पढ़ें : India vs Bangladesh: भारत बनाम बांग्लादेश के फाइनल के टिकट पर टीम इंडिया की निगाहें

पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली प्रतिभागियों में अतुल कौशिक (डिस्कस एफ57), प्रवीण (शॉट पुट एफ46), हैनी (डिस्कस एफ37), मित भरतभाई पटेल (लंबी कूद टी44), मंजीत (जैवलिन एफ13), विशु (लंबी कूद टी12), पुष्पेंद्र सिंह (जैवलिन एफ44), अजय सिंह (लंबी कूद टी47), शुभम जुयाल (शॉट पुट एफ57), बीरभद्र सिंह (डिस्कस एफ57), दयावंती (महिला 400 मीटर टी20), अमीषा रावत (महिला शॉट पुट एफ46), आनंदी कुलंथायसामी (क्लब थ्रो एफ32) और सुचित्रा परिदा (महिला जैवलिन एफ56) शामिल हैं.