World Para Athletics Championships: विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर टी-20 स्पर्धा के फाइनल में दीप्ति जीवनजी

नई दिल्ली, 27 सितंबर : विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पहले दिन दीप्ति जीवनजी (Deepti Jeevanjee) ने महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है. दो गोल्ड मेडल के साथ सुबह के सत्र की समाप्ति के बाद नीदरलैंड प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर रहा. वहीं, पोलैंड ने भी एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज के साथ कुल दो मेडल अपने नाम किए. चीन, कोलंबिया, जापान और संयुक्त अरब अमीरात भी एक-एक गोल्ड जीत चुके हैं.

भारत की धाविका दीप्ति जीवनजी महिलाओं की 400 मीटर टी-20 स्पर्धा के फाइनल में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहीं. दीप्ति ने दूसरी हीट में पहला स्थान हासिल करते हुए पदक दौर के लिए क्वालीफाई किया. अब देश को दीप्ति से काफी उम्मीदें हैं, जो पहले दिन शाम के सत्र में भारत को इस हाई-ऑक्टेन स्पर्धा का पहला मेडल दिला सकती हैं. वहीं, दूसरी ओर महिलाओं की 100 मीटर टी-71 स्पर्धा में 19.89 के समय के साथ संयुक्त अरब अमीरात की थेकरा अलकाबी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन रिकॉर्ड बनाया है. महिलाओं की लंबी कूद टी-37 स्पर्धा के फाइनल में चीन की प्रतिष्ठित पैरा एथलीट वेन शियाओयान ने अपने पांचवें प्रयास में 5.32 मीटर की छलांग लगाते हुए गोल्ड मेडल जीता. इसी के साथ उन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली. यह भी पढ़ें : BAN-W vs SL-W, World Cup 2025 Warm-Up Match Live Toss & Scorecard: बांग्लादेश महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, श्रीलंका करेगी पहले गेंदबाजी, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पहले दिन सुबह के सत्र में कुल 7 पदक स्पर्धाएं हुईं. जापान के केन्या करासावा ने पुरुषों की 5000 मीटर टी-11 दौड़ 15:23.38 के समय के साथ पूरी करते हुए अपने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता. उन्होंने ब्राजील के येल्तसिन जैक्स को हराया, जो पिछले साल के पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं. वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें 104 देशों के 2,200 से अधिक पैरा-एथलीट हिस्सा ले रहे हैं. 186 पदक स्पर्धाओं वाला यह आयोजन भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा पैरा-एथलेटिक्स आयोजन है, जिसे लॉस एंजिल्स 2028 पैरालिंपिक के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालीफायर के रूप में देखा जा रहा है.