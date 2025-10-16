Women's World Cup 2025: इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले भारतीय टीम ने क्षेत्ररक्षण का कड़ा अभ्यास किया

इंदौर, 16 अक्टूबर : भारतीय टीम (Indian Team को विश्व कप में लगातार दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. दो हार ने भारतीय टीम की सेमीफाइनल की राह थोड़ी मुश्किल कर दी है. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) एंड कंपनी का अगला मैच इंग्लैंड के साथ है, जो अब तक इस टूर्नामेंट में अपराजेय रही है. इसलिए इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच की तैयारी भारतीय टीम मजबूती से कर रही है.

भारत और इंग्लैंड का मैच 19 अक्टूबर को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होने वाला है. मैच से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों को क्षेत्ररक्षण का कड़ा अभ्यास करते हुए देखा गया. गुरुवार को अभ्यास सत्र के बाद क्षेत्ररक्षण कोच मुनीश बाली ने बीसीसीआई के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "आज के क्षेत्ररक्षण सत्र का उद्देश्य पहले परिस्थितियों के अनुकूल होना और दबाव में क्षेत्ररक्षण करना था. हमने इसमें चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है- तेज कैचिंग, जमीनी क्षेत्ररक्षण, सीधे हिट और दबाव में क्षेत्ररक्षण."

उन्होंने कहा, "खिलाड़ियों के लिए एक दिलचस्प फील्डिंग ड्रिल भी रखी गई थी. यह भारी दबाव में सही ढंग से खेलने का एक हिस्सा है. अगर सीधा हिट होगा, तो आपको दो अंक मिलेंगे. अगर गेंद नेट के अंदर जाती है, तो आपको तीन अंक मिलेंगे. यानी आपको कुल 20 अंक बनाने होंगे. अगर आपने 18 अंक बनाए हैं, लेकिन अगर आपने 19वें अंक पर कोई गलती की, तो आप शून्य पर वापस आ जाएंगे. हम अपने सत्रों में जितना दबाव डालते हैं, उसका असर मैचों में अपने आप दिखेगा."

बाली ने कहा, "जब हम छोटे अभ्यास कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें लक्ष्य देते हैं, जैसे सीधे हिट में, अगर आप इस गेंद को मारते हैं, तो आपको चार अंक मिलेंगे. अगर आप कैच छोड़ते हैं, तो यह माइनस तीन अंक होगा. इसलिए, हम ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम उन पर दबाव बना सकें, और इससे हमें बहुत मदद मिल रही है." भारतीय टीम 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ अंकतालिका में चौथे स्थान पर है.