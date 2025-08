Fact Check: क्या GM हरिका द्रोणावल्ली 2025 FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान प्रेग्नेंट थीं? जानिए महिला शतरंज खिलाड़ी के बारे में उड़ रही अफवाह की सच्चाई

Was Harika Dronavalli Pregnant During FIDE Women's World Cup 2025: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा वायरल हो रहा है कि भारतीय ग्रैंडमास्टर (GM) हरिका द्रोणावल्ली 2025 में आयोजित FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान गर्भवती थीं. कई पोस्ट्स और कमेंट्स में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने यह टूर्नामेंट प्रेग्नेंसी के दौरान खेला, जिससे उनकी उपलब्धि और भी खास बन जाती है. कुछ ने तो यह भी लिखा कि वह “नवमाह” यानी 9वें महीने में थीं. ऐसे पोस्ट्स को काफी शेयर और लाइक मिल रहे हैं.

लेकिन क्या यह दावा सही है? आइए जानते हैं इस वायरल क्लेम की सच्चाई एक फैक्ट चेक के जरिए.

9 Months Pregnant 🤰 Still Fought For India 🇮🇳 Still Won Yet No One Noticed

Harika Dronavalli, carrying life inside her, stood tall on the world stage. At the 2025 Women’s World Cup, she reached the quarterfinals 9 months pregnant.

She didn’t play for claps, but she deserved… pic.twitter.com/Nv3VBFCks2

— Fatima Khan (@Fatima_Khatun01) July 30, 2025