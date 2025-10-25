Travis Head Fastest 3000 Runs: भारत के खिलाफ सिर्फ 29 रन की पारी के साथ इतिहास रच गए ट्रेविस हेड

सिडनी, 25 अक्टूबर : भारत के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में जारी तीसरे वनडे मुकाबले में ट्रेविड हेड (Travis Head) ने 29 रन की पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया. हेड सबसे कम पारियों में 3 हजार वनडे रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं. ट्रविस हेड ने महज 76 पारियों में यह कारनामा किया, जबकि स्टीव स्मिथ 79 पारियों में इस मुकाम तक पहुंचे थे. माइकल बेवन और जॉर्ज बेली 80-80 पारियों में इस आंकड़े को छू चुके हैं, जबकि डेविड वॉर्नर ने 81 पारियों में 3 हजार वनडे रन पूरे किए थे.

सबसे कम गेंदों में 3 हजार वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ियों के मामले में ट्रेविस हेड चौथे पायदान पर हैं. वैश्विक स्तर पर इस मामले में ग्लेन मैक्सवेल शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 2,440 गेंदों में 3 हजार वनडे रन पूरे किए. वहीं, इंग्लिश क्रिकेटर जोस बटलर 2,533 गेंदों में इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं. लिस्ट में तीसरे पायदान पर मौजूद जेसन रॉय ने 2,820 गेंदों में इस आंकड़े को छुआ, जबकि ट्रेविस हेड ने 2,839 गेंदों में 3 हजार वनडे रन पूरे किए हैं. लिस्ट में जॉनी बेयरस्टो पांचवें स्थान पर हैं, जिन्होंने 2,842 गेंदों में यह कारनामा किया. मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. ट्रेविस हेड ने कप्तान मिचेल मार्श के साथ 9.2 ओवरों में 61 रन की साझेदारी की. यह भी पढ़ें :Rohit Sharma Century: रोहित शर्मा की सेंचुरी, अर्धशतक लगाकर फॉर्म में लौटे कोहली

ट्रेविस 25 गेंदों में 6 चौकों के साथ 29 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद कप्तान मार्श ने मोर्चा संभाला, लेकिन अर्धशतक चूक गए. मार्श ने 50 गेंदों में 41 रन बनाए. अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड होने से पहले मार्श ने एक छक्का और 5 चौके लगाए. यहां से मैथ्यू शॉर्ट ने मैट रैनेशॉ के साथ तीसरे विकेट के लिए 36 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की. शॉर्ट 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे. 41 ओवरों के खेल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट खोकर 207 रन बना चुकी है.