French Open 2025: रोहन बोपन्ना और एडम पाव्लासेक की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में बनाई जगह, फ्रांसीसी जोड़ी को दी मात

French Open 2025: भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके चेक जोड़ीदार एडम पाव्लासेक ने फ्रेंच ओपन 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष युगल के तीसरे दौर में जगह बना ली है. इस इंडो-चेक जोड़ी ने फ्रांस के फैबियन रेबूल और साडियो डूम्बिया की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-2, 7-6(5) से हराया. रोलां गैरो के क्ले कोर्ट पर खेला गया यह मुकाबला बोपन्ना और पाव्लासेक की सधी हुई रणनीति और अनुभव का परिचायक रहा. पहले सेट में उन्होंने दमदार शुरुआत की और बिना ज्यादा मुश्किल के 6-2 से जीत दर्ज की. दूसरा सेट हालांकि टाईब्रेकर तक पहुंचा, लेकिन वहां भी बोपन्ना-पाव्लासेक ने धैर्य और सटीकता दिखाते हुए 7-6(5) से सेट और मैच अपने नाम किया. जूनियर डेविस कप 2025 में भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया अभद्र हैंडशेक, वीडियो हुआ वायरल

अब तीसरे दौर यानी प्री-क्वार्टरफाइनल में उनका सामना ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा की जोड़ी से होगा. यह मुकाबला रोमांचक होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोनों जोड़ियों ने अब तक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है.

Rohan Bopanna and Adam Pavlasek storm into R3 at Roland Garros with a 6-2, 7-6(5) win over France's Doumbia/Reboul

इससे पहले भारत के एक और खिलाड़ी युकी भांबरी ने भी अपने अमेरिकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे के साथ पुरुष युगल के तीसरे दौर में जगह बना ली है. भांबरी और गैलोवे की जोड़ी ने दूसरे दौर में शानदार जीत दर्ज कर भारतीय टेनिस प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दिया. रोहन बोपन्ना, जो डबल्स स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, इस टूर्नामेंट में खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं. उनके साथ पाव्लासेक की ट्यूनिंग और अनुभव भी टीम को मजबूती दे रहा है.