Sultan of Johor Cup 2025: रोमांचक मुकाबले में 3-3 के स्कोर के साथ ड्रा हुआ भारत-पाकिस्तान मैच

3-3 Draw Between India and Pakistan | X @ManinderjitMike

Sultan of Johor Cup 2025: सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2025 (Sultan of Johor Cup 2025) के तहत भारत और पाकिस्तान के हुआ बीच मुकाबला 3-3 से ड्रा हुआ. 0-2 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की. यह मैच बेहद रोमांचक रहा और दोनों टीमों ने 3-3 के ड्रॉ में पॉइंट्स साझा किए. मैच की शुरुआत पाकिस्तान ने जोरदार की और शुरुआती दो गोल करके 0-2 की बढ़त बनाई. लेकिन तीसरी क्वार्टर के अंत में अरजीत सिंह हुंडल ने पेनल्टी स्ट्रोक से स्कोर को घटाया. लास्ट क्वार्टर में सौरभ आनंद कुशवाहा ने शानदार गोल कर बराबरी हासिल की.

भारतीय टीम ने जब मनमीत सिंह का तीसरा गोल देखा, तो ऐसा लग रहा था कि भारत मुकाबला जीत जाएगा. मनमीत ने करीब से गोल दागते हुए भारतीय कोल्ट्स को बढ़त दिलाई. लेकिन पाकिस्तान ने देर से जवाब देते हुए मैच को 3-3 के ड्रॉ पर समाप्त किया.

ड्रा हुआ भारत-पाकिस्तान मुकाबला

𝐀 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐰𝐢𝐬𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐬! 🔥 India bounce back from 0–1 down to share the spoils in a 3–3 thriller against Pakistan. 🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/Yxd1KVSDTo — Hockey India (@TheHockeyIndia) October 14, 2025

प्लेयर्स ने किया हैंडशेक

Sultan of Johor Cup Pak 3 Ind 3 Salute & Fair Results - Draw. Brilliant entertaining high tempo match! The handshakes....this is Hockey. True Gentleman Hockey unites us all... pic.twitter.com/6UCLGOwPmK — Maninderjit (Mike) OLY (@ManinderjitMike) October 14, 2025

मैच के बाद खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ

मैच के अंत में दोनों टीम के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए. भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों ने इस दौरान खेल भावना को सम्मान दिया. इस मुकाबले ने दर्शकों को हॉकी का असली रोमांच और जबरदस्त खेल देखने का मौका दिया.