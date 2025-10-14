Sultan of Johor Cup 2025: रोमांचक मुकाबले में 3-3 के स्कोर के साथ ड्रा हुआ भारत-पाकिस्तान मैच
Sultan of Johor Cup 2025: सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2025 (Sultan of Johor Cup 2025) के तहत भारत और पाकिस्तान के हुआ बीच मुकाबला 3-3 से ड्रा हुआ. 0-2 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की. यह मैच बेहद रोमांचक रहा और दोनों टीमों ने 3-3 के ड्रॉ में पॉइंट्स साझा किए. मैच की शुरुआत पाकिस्तान ने जोरदार की और शुरुआती दो गोल करके 0-2 की बढ़त बनाई. लेकिन तीसरी क्वार्टर के अंत में अरजीत सिंह हुंडल ने पेनल्टी स्ट्रोक से स्कोर को घटाया. लास्ट क्वार्टर में सौरभ आनंद कुशवाहा ने शानदार गोल कर बराबरी हासिल की.

भारतीय टीम ने जब मनमीत सिंह का तीसरा गोल देखा, तो ऐसा लग रहा था कि भारत मुकाबला जीत जाएगा. मनमीत ने करीब से गोल दागते हुए भारतीय कोल्ट्स को बढ़त दिलाई. लेकिन पाकिस्तान ने देर से जवाब देते हुए मैच को 3-3 के ड्रॉ पर समाप्त किया.

मैच के अंत में दोनों टीम के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए. भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों ने इस दौरान खेल भावना को सम्मान दिया. इस मुकाबले ने दर्शकों को हॉकी का असली रोमांच और जबरदस्त खेल देखने का मौका दिया.