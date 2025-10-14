IND vs PAK Sultan of Johor Cup 2025 Live Streaming: खेल के मैदान पर भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला! ऐसे देखें सुल्तान ऑफ जोहोर कप के हॉकी मैच का लाइव प्रसारण

India hockey team(Photo credits: X/@TheKhelIndia)

Where to Watch India National Hockey Team vs Pakistan National Hockey Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय हॉकी टीम के बीच होने वाला महामुकाबला हॉकी के मैदान पर एक बार फिर शुरू होने जा रहा है. सुल्तान ऑफ जोहोर कप(Sultan of Johor Cup) 2025 में ग्रुप स्टेज का यह रोमांचक मुकाबला 14 अक्टूबर (मंगलवार) को जौहोर बाहरू (Johor Bahru) के तमन दाया हॉकी स्टेडियम (Taman Daya Hockey Stadium) में खेला जाएगा. पी.आर. श्रीजेश की कप्तानी में भारतीय टीम बेहतरीन लय में है और ग्रुप में शीर्ष स्थान पर काबिज है. टीम ने अब तक ग्रेट ब्रिटेन और न्यूजीलैंड पर शानदार जीत दर्ज की है. उधर, पाकिस्तान की टीम दो मैचों में एक जीत के साथ चौथे स्थान पर है. एशियाई कप क्वालीफायर में सिंगापुर से भिड़ेगी भारतीय फुटबॉल टीम, जानिए कब और कहां देखें लाइव प्रसारण

एशियाई हॉकी की दो दिग्गज टीमें जब मैदान पर उतरेंगी तो जज़्बा, कौशल और प्रतिष्ठा दांव पर होगी. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपने खिलाड़ियों को भारतीय खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचने के निर्देश दिए हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारत और पाकिस्तान के बीच सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2025 का मुकाबला 14 अक्टूबर (मंगलवार) को भारतीय समयानुसार शाम 06:05 बजे से जौहोर बाहरू स्थित तमन दाया हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत बनाम पाकिस्तान सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस मुकाबले का प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. इसलिए दर्शक IND बनाम PAK मैच का सीधा प्रसारण टीवी पर नहीं देख पाएंगे.

भारत बनाम पाकिस्तान सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत बनाम पाकिस्तान हॉकी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Ashley Morrison Media के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी. दर्शक वहां से लाइव मैच, स्कोर और अन्य अपडेट का आनंद ले सकते हैं.