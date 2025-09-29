खिताबी जीत से खुश राजेश पंवार, बोले- दबाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं भारतीय खिलाड़ी

तिलक वर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

मुंबई, 29 सितंबर : पूर्व क्रिकेटर राजेश पंवार एशिया कप 2025 में भारत की खिताबी जीत से बेहद खुश हैं. राजेश पंवार का मानना है कि जहां दबाव की स्थिति आती है, वहां भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं. राजेश पंवार ने आईएएनएस से कहा, "इस एशिया कप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया बीते 3-4 वर्षों से टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रही है. पाकिस्तानी टीम भले ही इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फाइनल मैच शानदार रहा. पाकिस्तानी टीम ने शुरुआत में शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन इसके बाद गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी कराई."बल्लेबाजी के दौरान पाकिस्तान की टीम ने 84 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया था, लेकिन शानदार शुरुआत के बावजूद टीम 146 रन ही बना सकी.

वहीं, बल्लेबाजी के दौरान भारतीय टीम 20 रन तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कई फैंस मान बैठे कि टीम इंडिया खिताब जीतने का मौका खो चुकी है, लेकिन तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौके जड़ते हुए भारत को जीत दिलाई. राजेश पंवार ने कहा, "जैसे हमने गेंदबाजी में कमबैक किया, वैसा ही बल्लेबाजी में भी हुआ. तिलक वर्मा ने शानदार खेल दिखाया. इससे पहले, उन्होंने साउथ अफ्रीका में शतक जड़े थे. जहां पर दबाव की स्थिति आती है, वहां भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं." खिताबी मुकाबले के बाद बड़ा विवाद देखने को मिला. टीम इंडिया ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. यह भी पढ़ें : Asia Cup 2025: टीम इंडिया की जीत पर साउथ सुपरस्टार्स का जश्न, चिरंजीवी से मोहनलाल तक ने कहा- ये गर्व का पल है

राजेश पंवार ने कहा, "पहले ही फैसला ले लिया गया था कि भारतीय टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी. भारतीय टीम ने शानदार फैसला लिया है. हमें टीम इंडिया के फैसले पर गर्व है." भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिताबी मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तानी टीम को 19.1 ओवरों में 146 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया.