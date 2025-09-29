Operation 'White Ball: पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद कप्तान सूर्यकुमार ने भारतीय सेना के नाम की मैच फीस

Suryakumar Yadav(Photo : X)

दुबई, 29 सितंबर : भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 'एशिया कप 2025' (Asia Cup 2025) का खिताब अपने नाम किया. पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों की अपनी फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों को दान देने का ऐलान किया है. सूर्यकुमार यादव ने रविवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है. आप हमेशा मेरी यादों में रहेंगे."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को खिताब जीतने पर बधाई देते हुए भारत-पाकिस्तान मैच के फाइनल की तुलना 'ऑपरेशन सिंदूर' से करते हुए लिखा, "खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर. नतीजा वही, भारत की जीत. हमारे खिलाड़ियों को बधाई."रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम शानदार शुरुआत के बावजूद 19.1 ओवरों में महज 146 रनों पर सिमट गई. पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने सर्वाधिक 57 रन बनाए, जबकि फखर जमां ने 46 रन की पारी खेली. भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 शिकार किए. यह भी पढ़ें : Asia Cup 2025: पाकिस्तान की बेइज्जती के साथ खत्म हुआ ‘ऑपरेशन व्हाइट बॉल’, तिलक और अभिषेक शर्मा ने जीता ये खिताब

जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम किया. टीम इंडिया की ओर से तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में नाबाद 69 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 33 रन टीम के खाते में जोड़े. पाकिस्तान की ओर से फहीम अशरफ को सर्वाधिक 3 विकेट हाथ लगे. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत की जीत के बाद काफी बवाल देखने को मिला. खिताब अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. मैच खत्म होने के करीब दो घंटे तक ड्रामा चला. नकवी ट्रॉफी के साथ स्टेज पर खड़े थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया. आखिरकार, फैसला लिया गया कि भारतीय टीम अवॉर्ड नहीं लेगी.