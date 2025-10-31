कभी रात-रातभर रोती थीं जेमिमा रोड्रिगेज, अब सोशल मीडिया पर हो रही जमकर तारीफ

नवी मुंबई, 31 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भारत को जीत दिलाने में जेमिमा रोड्रिगेज (Jemimah Rodrigues) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 134 गेंदों में 14 चौकों के साथ 127 रन की नाबाद पारी खेली. जिस खिलाड़ी को कभी विश्व कप 2022 की टीम में शामिल तक नहीं किया गया था, वही खिलाड़ी 2025 विश्व कप में 'नायिका' बनीं, जिसके बाद बधाइयों का तांता लग गया. भारत को मैच जिताने के बाद जेमिमा रोड्रिगेज मैदान पर अपने आंसू नहीं रोक सकीं. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जेमिमा ने बताया कि जब उन्हें विश्व कप 2022 में मौका नहीं दिया गया, तो वह रात-रातभर रोती थीं, लेकिन ब्रेक लेने के बाद वह फिर से मैदान पर उतरीं. आज इस खिलाड़ी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को मात देकर विश्व कप 2025 के फाइनल में जगह बनाई है, जहां 2 नवंबर को उसका सामना साउथ अफ्रीका से होगा. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जेमिमा की तारीफ में लिखा, "जीवन की सबसे यादगार पारी. जेमिमा रोड्रिगेज का सहज क्रिकेट देखना शानदार था. वह टीम से अंदर-बाहर होती रहीं, लेकिन कभी हार नहीं मानी. स्थानीय लड़की डीवाई पाटिल स्टार हैं.

वहीं, मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लिखा, "शाबाश जेमिमा रोड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर, आपने शानदार प्रदर्शन किया. श्री चरणी और दीप्ति शर्मा, आपने गेंदबाजी से मैच को जीवंत बनाए रखा. तिरंगा इसी तरह लहराते रहो!" पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने लिखा, "भारतीय महिला टीम को शांत और संयमित तरीके से इस लक्ष्य का पीछा करते हुए देखना वाकई सुखद अनुभव था. जेमिमा रोड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. ऋचा घोष का कैमियो बेहद अहम था." यह भी पढ़ें : Australia vs India 2nd T20I Match Toss Winner Prediction: ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया के बीच मेलबर्न में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने लिखा, "भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत और महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने पर बधाई. जेमिमा रोड्रिगेज का शानदार शतक और हरमनप्रीत कौर की शानदार नेतृत्व क्षमता और शानदार पारी. यह भारतीय क्रिकेट के लिए गौरव का क्षण है." मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने भी जेमिमा की सराहना करते हुए लिखा, "जेमिमा रोड्रिगेज ने महिला विश्व कप सेमीफाइनल में शानदार शतक जड़कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. श्रेष्ठता, संयम और विशुद्ध मुंबईकर के जज्बे का प्रदर्शन, जिसने विश्व मंच पर भारत का नेतृत्व किया."