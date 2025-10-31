Australia vs India 2nd T20I Match Toss Winner Prediction: ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया के बीच मेलबर्न में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Toss Winner Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 31 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम (Melbourne Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा. अब दूसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें जीत हासिल करके सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं.

हाल ही में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो गई है. ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम कर ली. टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे के बाद अब टी20 सीरीज खेलेगी. ये पांच मैचों की सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगी. इस टी20 सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं. वनडे कप्तान शुभमन गिल टी20 सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान हैं. चोट की वजह से इन दिनों मैदान से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या को छोड़कर एशिया कप 2025 में खेलने वाले बाकी सभी खिलाड़ी टी20 टीम का हिस्सा हैं.

हार्दिक पांड्या की जगह चयनकर्ताओं ने 4 अक्टूबर को नितीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को टीम में चुना. हालांकि, नितीश कुमार रेड्डी को एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान लगी बायीं कोहनी की चोट के कारण सीरीज के पहले मैच से बाहर रहने की संभावना है. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर मार्श की अगुवाई में खेलेगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम में ट्रैविस हेड, टिम डेविड, जोश इंग्लिस, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे जोश हेज़लवुड पहले दो टी20 मैच खेलेंगे और ग्लेन मैक्सवेल आखिरी तीन मैचों में चयन के लिए उपलब्ध हैं.

टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज में पांच मैच खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर से हो गई हैं. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा. टी20 मैचों की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर होगी.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AUS T20I Head To Head)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 33 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को महज 11 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर भी टीम इंडिया ने दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 12 टी20 मैचों में से 7 जीते हैं. बतौर कप्तान टीम इंडिया के एमएस धोनी ने 13 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से नौ जीते हैं. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 जून 2024 को ग्रोस आइलेट में खेले गए आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया ने 205 रनों के कुल स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए 24 रनों से जीत हासिल की थी.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 31 अक्टूबर को मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती हैं. इस मैदान पर तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी उछाल और गति रहती हैं. आमतौर पर यहां स्पिनर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते है. रात के मैचों में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को फायदा मिलता है. अब तक इस मैदान पर कुल 18 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए, जिनमें से सात मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं. वहीं, 11 मुकाबले लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं.

ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया में कौन होगा टॉस का बॉस? (AUS vs IND Toss Winner Prediction)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम टीम इंडिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 33 मैच में टीम इंडिया ने 14 टॉस जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 19 बार टॉस अपने नाम किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs India 2nd T20I Probable Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया (Australia 2nd T20I Probable Playing XI): ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, बेन ड्वारशुइस, एडम जैम्पा/तनवीर संघा, जोश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट.

टीम इंडिया (India 2nd T20I Probable Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.