India vs Australia 1st ODI: पर्थ वनडे में 'रन मशीन' विराट कोहली शून्य पर स्टार्क का बने शिकार, टूटा फैंस का दिल

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

पर्थ, 19 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को शुरुआती झटके लग गए. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उनकी तेज गति वाले आक्रमण ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब तंग किया. रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट कोहली फैंस की अपार उम्मीदों के बीच शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौटे.

विराट वनडे में करीब सात महीने बाद लौट रहे थे. फैंस को उम्मीद थी कि वह पर्थ के मैदान में शानदार बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन गेंदबाजों के लिए मददगार इस पिच पर विराट महज 8 गेंदों का ही सामना कर पाए. मैच की शुरुआत में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारतीय पारी का आगाज किया. पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के तौर पर भारत को पहला झटका लगने के बाद कप्तान गिल का साथ देने के लिए नंबर-3 पर विराट कोहली आए. कोहली के हाव-भाव से प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह इसी मैच के लिए सात महीने से इंतजार कर रहे थे. फैंस भी दर्शक दीघा में विराट-विराट का शोर कर रहे थे, लेकिन स्टॉक की तेज गेंद पर कोहली कैच थमा बैठे. यह भी पढ़े : Tamilnadu Heavy Rain: तमिलनाडु में चार दिनों तक भारी बारिश और आंधी की संभावना

कोहली के आउट होने के बाद दर्शक दीघा में शांति हो गई. सभी फैंस के चेहरे मायूस हो गए.विराट के आउट होने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर निराशा जाहिर कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि विराट का सात महीने बाद डक? पर्थ की तेज पिच ने सबको चौंका दिया. पर्थ की तेज पिच पर भारतीय सलामी बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई है. अब टीम को श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पर भरोसा है.दूसरी ओर इस मैच पर बारिश का साया भी है. भारतीय फैंस का मानना है कि भले ही विराट और रोहित का बल्ला इस मैच में नहीं चला, लेकिन वे आने वाले मैचों में शानदार प्रदर्शन करेंगे. बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे में रुकावट हुई है. क्रीज पर अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर मौजूद हैं.