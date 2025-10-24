IND vs AUS: सिडनी वनडे में विराट कोहली सचिन और सूर्यकुमार यादव के इस रिकॉर्ड की बराबरी नहीं करना चाहेंगे

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर : भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है. पर्थ और एडिलेड में खेले गए सीरीज के दो शुरुआती मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को सिडनी में खेला जाएगा. सिडनी वनडे में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और सूर्यकुमार यादव के अनचाहे रिकॉर्ड से बचना चाहेंगे.

टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके विराट कोहली से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद थी. लेकिन विराट कोहली का बल्ला सीरीज के पहले दोनों ही मैचों में नहीं चला. पर्थ और एडिलेड वनडे में वह अपना खाता नहीं खोल सके. अगर सिडनी में भी विराट कोहली शून्य पर आउट हुए तो सचिन तेंदुलकर और सूर्यकुमार यादव के लगातार तीन वनडे में शून्य पर आउट होने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. विराट निश्चित रूप से सचिन और सूर्यकुमार यादव के इस रिकॉर्ड की बराबरी नहीं करना चाहेंगे.

सचिन तेंदुलकर 1994 में श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 3 मैचों में शून्य पर आउट हुए थे. वहीं सूर्यकुमार यादव 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 मैचों में शून्य पर आउट हुए थे. सचिन लगातार तीन वनडे में आउट होने वाले भारत के पहले बल्लेबाज थे. इसके बाद बतौर बल्लेबाज ये अनचाहा रिकॉर्ड सूर्या के नाम जुड़ा. अनिल कुंबले, जहीर खान, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जो लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं.

विराट कोहली ने सिडनी में अब तक 7 वनडे खेले हैं. कोहली की प्रतिष्ठा के अनुरूप इस मैदान पर उनका प्रदर्शन नहीं रहा है. 24.3 की औसत और 83.0 की स्ट्राइक रेट से 1 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 146 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 89 है.

कोहली टेस्ट और टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं. विश्व कप 2027 में खेलने की उम्मीद की वजह से वे वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद कोहली सीधे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ही खेलने उतरे हैं. पहले दो वनडे में फ्लॉप रहने के बाद उनकी कोशिश सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे वनडे में बड़ी पारी खेल दौरे का यादगार समापन करने की होगी. विराट और रोहित शर्मा का संभवत: ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा है.