Olympic Winter Games 2026 Google Doodle: विंटर ओलंपिक 2026! गूगल ने समर्पित किया खास डूडल, अमेरिका की ऐतिहासिक जीत का मनाया जश्न

मिलान, इटली: इटली में आयोजित हो रहे मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक 2026 (Winter olympics 2026) में सोमवार, 9 फरवरी को गूगल ने एक विशेष 'डूडल' के जरिए अमेरिका की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया. रविवार रात हुए रोमांचक मुकाबले में अमेरिकी स्टार स्केटर इलिया मालिनिन (Ilia Malinin) ने अपने जापानी प्रतिद्वंद्वी शुन सातो को कड़े संघर्ष में मात देते हुए अमेरिका को टीम इवेंट में स्वर्ण पदक दिलाया.

​मालिनिन का 'क्वाड' धमाका और निर्णायक बढ़त

​प्रतियोगिता के आखिरी चरण में अमेरिका और जापान 59-59 अंकों के साथ बराबरी पर थे. स्वर्ण पदक का फैसला पूरी तरह से पुरुषों के फ्री स्केट इवेंट पर टिका था। 'क्वाड गॉड' के नाम से मशहूर 21 वर्षीय मालिनिन ने दबाव के क्षणों में पांच शानदार 'क्वाड्रपल जंप्स' लगाकर 200.03 का स्कोर हासिल किया। हालांकि यह उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ (238.24) से कम था, लेकिन टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त साबित हुआ. जापान के शुन सातो ने 194.86 अंक हासिल किए, जिससे जापान को रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

​स्कोरबोर्ड: अमेरिका का दबदबा

​तीन दिनों तक चली इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद अंतिम तालिका कुछ इस प्रकार रही:

​ अमेरिका: 69 अंक (स्वर्ण)

69 अंक (स्वर्ण) ​ जापान: 68 अंक (रजत)

68 अंक (रजत) ​ इटली: 60 अंक (कांस्य)

60 अंक (कांस्य) ​जॉर्जिया: 56 अंक (चौथा स्थान)

​मेजबान देश इटली के लिए यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि उन्होंने पहली बार टीम इवेंट में ओलंपिक पदक (कांस्य) जीता है. इटली के माटेओ रिज़ो ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर घरेलू दर्शकों का दिल जीत लिया.

​विजेता अमेरिकी टीम के सदस्य

​अमेरिकी स्वर्ण पदक विजेता टीम में इलिया मालिनिन के अलावा कई दिग्गज और उभरते खिलाड़ी शामिल थे:

​ मैडिसन चॉक और इवान बेट्स: अनुभवी आइस डांसिंग जोड़ी.

अनुभवी आइस डांसिंग जोड़ी. ​ ऐली कैम और डैनी ओ'शेिया: पेयर्स टीम, जिन्होंने फ्री स्केट में अहम अंक जुटाए.

पेयर्स टीम, जिन्होंने फ्री स्केट में अहम अंक जुटाए. ​एलिसा लियू और एम्बर ग्लेन: महिला एकल खिलाड़ी.

​मैडल टैली की ताजा स्थिति

​9 फरवरी की सुबह तक ओलंपिक पदक तालिका में नॉर्वे 3 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि अमेरिका 2 स्वर्ण के साथ दूसरे और मेजबान इटली 1 स्वर्ण के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है.

मालिनिन ने अपनी जीत के बाद कहा, "हम यहां एक खास मकसद से आए थे और हमने उसे हासिल किया. मैं जानता था कि यह मुकाबला टाई-ब्रेकर तक जाएगा और यह बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा मैंने चाहा था." अब सभी की नजरें मालिनिन के व्यक्तिगत इवेंट पर टिकी हैं, जहां वे एक और पदक की उम्मीद कर रहे हैं.