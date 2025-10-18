FIFA Ranking: फीफा रैंकिंग में भारत 136वें स्थान पर खिसका, स्पेन शीर्ष पर

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फुटबॉल टीम (Indian Football Team) का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है. पुरुष सीनियर राष्ट्रीय टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 136वें स्थान पर खिसक गई है. नवंबर 2016 के बाद से भारतीय टीम का यह सबसे निचला स्थान है शुक्रवार को जारी नई रैंकिंग ने भारतीय टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. भारतीय टीम 2026 फीफा विश्व कप और 2027 एएफसी एशियाई कप दोनों की दौड़ से बाहर हो गई है.

इंटरकांटिनेंटल कप, सैफ चैंपियनशिप और ट्राई-नेशन सीरीज में 2023 की जीत के बाद एक उभरती हुई टीम के रूप में देखी जाने वाली भारत की किस्मत पिछले एक साल में तेजी से गिरी है. इस साल की शुरुआत में कतर में हुए एएफसी एशियन कप में भारत का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. ग्रुप चरण में तीन हार के साथ बिन एक भी गोल किए टीम बाहर हो गई. इसके बाद से टीम संघर्ष करती रही है. दो साल से कम समय में तीन मुख्य कोच बदल चुके हैं. सबसे पहले इगोर स्टिमैक को बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनके बाद मनोलो मार्केज आए. इस साल की शुरुआत में खालिद जमील को जगह दी गई. यह भी पढ़ें : IND VS AUS 1st ODI 2025 Dream11 Fantasy Prediction: पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया से मिलेगी टीम इंडिया को कड़ी टक्कर, ऐसे बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम

जमील के नेतृत्व में प्रगति की झलकियां दिखाई देने के बावजूद, विशेष रूप से सीएएफए नेशंस कप के दौरान, एक मैत्रीपूर्ण टूर्नामेंट जहां भारत ने रणनीतिक सुधार दिखाया, प्रतिस्पर्धी मुकाबलों में परिणाम निराशाजनक रहे हैं. टीम की किसी प्रतिस्पर्धी मैच में आखिरी जीत लगभग एक साल पहले नवंबर 2023 में कुवैत पर 1-0 की जीत के साथ हुई थी वैश्विक स्तर पर स्पेन ने फीफा पुरुष रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जो विश्व कप विजेता अर्जेंटीना और तीसरे स्थान पर मौजूद फ्रांस से आगे है. इंग्लैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ब्राजील और बेल्जियम शीर्ष आठ में शामिल हैं. लक्जमबर्ग और उत्तरी आयरलैंड पर लगातार क्वालीफाइंग जीत के बाद जर्मनी दो स्थान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि 2018 विश्व कप उपविजेता क्रोएशिया चेक गणराज्य के खिलाफ ड्रॉ के बाद 11वें स्थान पर खिसक गया.