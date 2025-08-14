Dr. Vece Paes Passed Away: 1972 ओलंपिक पदक विजेता वेस पेस का निधन, ममता बनर्जी ने जताया दुख

कोलकाता, 14 अगस्त : म्यूनिख ओलंपिक (1972) में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य रहे डॉ. वेस पेस का कोलकाता में निधन हो गया. 80 साल के पूर्व हॉकी स्टार पार्किंसन से पीड़ित थे. डॉ. वेस पेस भारत के दिग्गज टेनिस स्टार लिएंडर पेस के पिता थे. उन्होंने खेल के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की थी.

वेस पेस के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक प्रकट किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, "1972 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य डॉ. वेस पेस के निधन से दुखी हूं. हॉकी और खेल चिकित्सा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. लिएंडर पेस, उनके दोस्तों और कोलकाता के उन क्लब्स जिनसे वो जुड़े थे, के प्रति मेरी संवेदनाएं."

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने लिखा, "हॉकी इंडिया में हमारे लिए यह एक दुखद दिन है. डॉ. पेस के निधन से हॉकी के एक महान युग का अंत हो गया है. म्यूनिख में जीता गया ओलंपिक पदक उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है. मुझे उनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला और मैं हमेशा से ही खेलों के प्रति उनके जुनून से प्रेरित रहा हूं. वे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक थे. हॉकी इंडिया की ओर से हम उनकी पत्नी जेनिफर, बेटे लिएंडर और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं."

डॉ. वेस पेस का जन्म 30 अप्रैल 1945 को गोवा में हुआ था. खेल के साथ-साथ शिक्षा जगत में भी उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की थी. पेस डॉक्टर भी थे और कलकत्ता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष भी रहे. 1972 में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने के अलावा 1971 में हॉकी विश्व कप में ब्रॉन्ज जीतने वाली टीम इंडिया के भी वह सदस्य रहे. हॉकी के अलावा, उन्होंने डिवीजनल क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी भी खेला. वह 1996 से 2002 तक भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष रहे. लिएंडर पेस टेनिस के क्षेत्र में मिली अपनी सफलता का श्रेय अक्सर अपने पिता से मिली प्रेरणा को देते रहे हैं.