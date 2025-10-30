Indian Ferrari Racer Diana Pundole: फेरारी दौड़ाकर इतिहास रचेंगी डायना पुंडोल, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनेंगी, बड़े-बड़े F1 ट्रैक्स पर दिखाएंगी जलवा

डायना पुंडोल 'फेरारी क्लब चैलेंज मिडिल ईस्ट' में फेरारी 296 चैलेंज कार रेस करने वाली पहली भारतीय महिला बनेंगी. (Photo : X)

Diana Pundole, First Indian Woman Ferrari Racer: भारत की एक बेटी इतिहास रचने को तैयार है. पुणे की रहने वाली रेसर डायना पुंडोल वो पहली भारतीय महिला बनने जा रही हैं, जो एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में फेरारी (Ferrari) जैसी दिग्गज कार को रेस ट्रैक पर दौड़ाएँगी. 32 साल की डायना 'फेरारी क्लब चैलेंज मिडिल ईस्ट' चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी.

यह बड़ी चैंपियनशिप नवंबर 2025 से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक चलेगी. डायना इस रेस में फेरारी 296 चैलेंज कार चलाएँगी, जो रफ्तार और बेहतरीन हैंडलिंग के लिए जानी जाने वाली एक जबरदस्त रेसिंग मशीन है.

बड़े-बड़े F1 ट्रैक्स पर दिखाएंगी जलवा

इस चैंपियनशिप के दौरान डायना को मिडिल ईस्ट के कुछ सबसे मशहूर फॉर्मूला वन (F1) सर्किट पर रेस करने का मौका मिलेगा. इनमें दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कतर और सऊदी अरब जैसे शानदार ट्रैक शामिल हैं.

"यह सभी भारतीय महिलाओं के लिए गर्व का पल है"

इस ऐतिहासिक मौके पर डायना ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "यह सच में एक बहुत बड़ा सम्मान है. फेरारी क्लब चैलेंज मिडिल ईस्ट में पहली भारतीय महिला के तौर पर शामिल होना सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय मोटरस्पोर्ट में सभी महिलाओं के लिए गर्व का पल है. मुझे उम्मीद है कि इससे और भी महिलाओं को रेसिंग में आने की प्रेरणा मिलेगी."

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डायना ने अपने रेसिंग करियर की शुरुआत 2018 में जेके टायर के एक प्रोग्राम से की थी. उन्होंने कई रेसिंग इवेंट्स में जीत हासिल कर अपनी काबिलियत साबित की है. अब वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर फेरारी चलाकर भारत का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.