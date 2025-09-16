ZIM vs NAM, 2nd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: दूसरे टी20 में ज़िम्बाब्वे ने टॉस जीतकर नामीबिया को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ज़िम्बाब्वे बनाम नामीबिया(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team Match Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच नामीबिया दौरा जिम्बाब्वे 2025 का दूसरा टी20आई मुकाबला 16 सितंबर (मंगलवार) को बुलावायो (Bulawayo) के क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टी20 में ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रज़ा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, नामीबिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. पहले टी20 में जिम्बाब्वे ने नामीबिया को 33 रनों से हरा कर शानदार शुरुआत की.जिम्बाब्वे ने इस जीत के साथ ही तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरे टी20 में ज़िम्बाब्वे बनाएगी अजेय बढ़त या नामीबिया करेगी वापसी? जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

ज़िम्बाब्वे ने जीता टॉस

Zimbabwe won the toss and elected to field in the second T20I against Namibia at Queens Sports Club. 🪙#ZIMvNA #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/tjHmtRHywf — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) September 16, 2025

जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमानी, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्रैड इवांस, रिचर्ड नगारवा, टिनोटेंडा मापोसा

नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मालन क्रूगर, जान फ्राइलिन्क, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जे जे स्मिट, अलेक्जेंडर वोल्शेंक, ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, जान डिविलियर्स, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, जैक ब्रासेल

🔁 Two changes to the Zimbabwe Playing XI Tony Munyonga and Tinotenda Maposa come in for Dion Myers and Blessing Muzarabani.#ZIMvNA #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/xHyOQznfof — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) September 16, 2025

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

नामीबिया बनाम ज़िम्बाब्वे दूसरे टी20 का भारत में टीवी पर कोई आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी लीनियर टीवी चैनल पर नहीं किया जाएगा. नामीबिया बनाम ज़िम्बाब्वे दूसरे टी20 2025 के लाइव स्ट्रीमिंग अधिकार FanCode ऐप और वेबसाइट के पास हैं. भारतीय दर्शक FanCode पर इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. वहीं, बाकी दुनिया के प्रशंसक इस सीरीज़ का लाइव स्ट्रीमिंग ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं.