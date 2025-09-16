How To Watch ZIM vs NAM, 2nd T20I 2025 Live Streaming: दूसरे टी20 में ज़िम्बाब्वे बनाएगी अजेय बढ़त या नामीबिया करेगी वापसी? जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

जिम्बाब्वे(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Zimbabwe National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team Match Live Telecast: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच नामीबिया दौरा जिम्बाब्वे 2025 का दूसरा टी20आई मुकाबला 16 सितंबर (मंगलवार) को बुलावायो (Bulawayo) के क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जाएगा. पहले टी20 में जिम्बाब्वे ने नामीबिया को 33 रनों से हरा कर शानदार शुरुआत की.जिम्बाब्वे ने इस जीत के साथ ही तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ज़िम्बाब्वे ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए. जवाब में नामीबिया की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 178 रन ही बना सकी. इस बीच, ज़िम्बाब्वे बनाम नामीबिया दूसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण डिटेल्स के लिए नीचें स्क्राॅल करें. ज़िम्बाब्वे ने नामीबिया को 33 रनों से हराया, ब्रायन बेनेट-तदिवानाशे मारूमानी की धमाकेदार पारी, देखें पूरा स्कोरकार्ड

ज़िम्बाब्वे बनाम नामीबिया 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच नामीबिया दौरा जिम्बाब्वे 2025 का दूसरा टी20आई मुकाबला 16 सितंबर (मंगलवार) को बुलावायो (Bulawayo) के क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा.

नामीबिया बनाम ज़िम्बाब्वे दूसरे टी20 2025 सीरीज़ का लाइव प्रसारण कहां देखें?

नामीबिया बनाम ज़िम्बाब्वे दूसरे टी20 का भारत में टीवी पर कोई आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी लीनियर टीवी चैनल पर नहीं किया जाएगा.

नामीबिया बनाम ज़िम्बाब्वे दूसरे टी20 2025 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

नामीबिया बनाम ज़िम्बाब्वे दूसरे टी20 2025 के लाइव स्ट्रीमिंग अधिकार FanCode ऐप और वेबसाइट के पास हैं. भारतीय दर्शक FanCode पर इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. वहीं, बाकी दुनिया के प्रशंसक इस सीरीज़ का लाइव स्ट्रीमिंग ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं.