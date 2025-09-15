ZIM vs NAM, 1st T20I 2025 Scorecard: ज़िम्बाब्वे ने नामीबिया को 33 रनों से हराया, ब्रायन बेनेट-तदिवानाशे मारूमानी की धमाकेदार पारी, देखें पूरा स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team Match Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच नामीबिया दौरा जिम्बाब्वे 2025 का पहला टी20आई मुकाबला 15 सितंबर (सोमवार) को बुलावायो (Bulawayo) के क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला गया. जिसमें जिम्बाब्वे ने नामीबिया को 33 रनों से हरा कर शानदार शुरुआत की. ब्रायन बेनेट को उनकी नाबाद शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. जिम्बाब्वे ने इस जीत के साथ ही तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ओमान ने टॉस जीतकर संयुक्त अरब अमीरात को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ज़िम्बाब्वे ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए. टीम की तरफ से ब्रायन बेनेट ने 51 गेंदों में 94 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था. वहीं तदिवानाशे मारूमानी भी 48 गेंदों में 62 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया. नामीबिया की ओर से ऑलेक्जेंडर बुज़िंग-वोल्सचेन (2/43) और रूबेन ट्रम्पेलमैन (1/46) ने विकेट लिए, लेकिन उनके प्रयास कम पड़े.

जवाब में नामीबिया की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 178 रन ही बना सकी. नामीबिया के लिए निकोल लॉफ्टी-ईटन ने 24 गेंदों पर 38 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि जिम्बाब्वे के सिकंदर रज़ा ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट झटके. नामीबिया की बल्लेबाजी पूरी तरह जिम्बाब्वे के गेंदबाज़ी के आगे फेल रही. अन्य विकेट पाकिस्तान के गेंदबाज़ ब्लेसिंग मुजारबानी (2/38), वेलिंगटन मसकदाजा (1/23), और ज़िम्बाब्वे के अच्छी गेंदबाजी ने नामीबिया की टीम को लगातार दबाव में रखा.